Латвія на порозі масштабних змін: у країні хочуть розібрати залізничну колію до Росії

Латвійський уряд офіційно підтвердив, що вивчає можливість повного демонтажу залізничної колії, яка веде до кордону з Росією. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM, передає 24 Канал.

Що про це відомо?

Це питання обговорили під час чергової наради президента Латвії Едгарса Рінкевичса та прем'єр-міністерки Евіки Сіліні. Наразі уряд спільно з Національними збройними силами готує базову оцінку можливого демонтажу. Документ повинен бути готовий до кінця 2025 року, а паралельно Латвія координує питання з Литвою та Естонією.

За словами Рінкевичса, напружена ситуація на східному кордоні змушує розглядати різні варіанти зміцнення безпеки, і демонтаж залізничної інфраструктури – один із них. Це питання мають обговорити і на рівні президентів та прем'єрів усіх країн Балтії.

Президент наголосив, що фінальне рішення повинно спиратися на:

чіткі часові рамки,

вартість робіт,

оцінку впливу на соціально-економічну ситуацію в регіонах.

Він також зауважив, що дискусії у соцмережах навколо теми часто емоційні та позбавлені раціонального підґрунтя.



Президент Едгарс Рінкевичс із прем’єр-міністром Евікою Сіліньою / Фото LSM

Як реагують громадяни Латвії?

Як зазначає United24media, Плани щодо можливого демонтажу залізничної колії викликали суперечливі настрої серед мешканців східних регіонів, зокрема Латгалії, де ця інфраструктура традиційно була важливою для логістики та місцевого бізнесу.

За повідомленнями латвійських медіа, частина жителів сприйняла новину з тривогою – люди побоюються, що демонтаж може негативно позначитися на економічній активності регіону, ускладнити транспортне сполучення та вплинути на робочі місця, пов'язані з перевезеннями

