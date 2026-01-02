"Тиха ніч" на висоті 11 000 метрів: стюардеса зачарувала пасажирів скрипкою прямо в літаку

Незвичайне різдвяне диво сталося на борту авіарейсу Варшава – Лутон, де замість звичного оголошення пасажири почули живу музику. Стюардеса зіграла на скрипці відому різдвяну пісню "Тиха ніч" просто під час польоту, створивши справжню святкову атмосферу на висоті понад 11 тисяч метрів.

Відео виступу опублікувала у своєму інстаграмі польська бортпровідниця Вікторія Домброва, передає 24 Канал.

На оприлюднених кадрах видно, як дівчина стоїть у проході літака та виконує мелодію "Тиха ніч" на скрипці. Подія відбулася на другий день різдвяних свят і швидко привернула увагу користувачів соцмереж.

За словами Вікторії, гра на скрипці – її справжня пристрасть, і таким чином вона хотіла подарувати пасажирам теплий настрій та відчуття затишку під час подорожі.

"Тиха ніч" залунала на висоті 11 тисяч метрів: дивіться відео

Для виступу дівчина навіть додала святкову деталь до образу – одягла різдвяні "вушка". Відомо, що Вікторія Домброва працює стюардесою авіакомпанії Wizz Air та навчається у Варшавському університеті.

Окрім роботи в авіації, вона серйозно займається музикою, грає на скрипці та бере участь у концертних програмах. Живе виконання різдвяної класики у небі стало приємною несподіванкою для пасажирів і ще раз довело, що святковий дух може наздогнати навіть під час польоту, незалежно від висоти й маршруту.

Що відомо про всесвітньо відому різдвяну композицію?

Як пише luxwisp, "Тиха ніч" – одна з найвідоміших і найулюбленіших різдвяних пісень у світі, яку виконують десятками мов і в різних музичних стилях – від церковних хорів до інструментальних соло. Композиція має австрійське походження.

Текст пісні був написаний у 1816 році священником Йозефом Мором у містечку Маріапфар (Австрія). Музику створив Франц Ксавер Ґрубер у 1818 році. Сьогодні пісню перекладено більш ніж на 300 мов, що робить її однією з найперекладеніших різдвяних композицій у світі.

