Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Зовсім не така, як усі уявляють: українка розвіяла популярні міфи про Іспанію
22 лютого, 16:12
4

Зовсім не така, як усі уявляють: українка розвіяла популярні міфи про Іспанію

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка живе в Іспанії, розвіяла міфи про дешевизну життя, завжди теплий клімат, здорову кухню та ідеальну медицину в країні.
  • Вона зазначила, що Іспанія не є дешевою, клімат залежить від регіону, кухня не завжди здорова, а медицина має свої недоліки, такі як довгі черги.

Українка, що вже не перший рік живе в Іспанії, розвіяла найпопулярніші міфи про цю країну.

Коли мовиться про життя в Іспанії, чимало людей уявляють собі пляжі, сонце 300 днів на рік та неймовірно приємний клімат. Втім, українка, що живе в країні, переконана, що Іспанія підійде для життя далеко не усім, повідомляє yana.launova.

Цікаво Загальна сума вражає: українка розкрила, скільки витрачає за місяць у США

Які існують міфи про життя в Іспанії?

Іспанія – це дешева країна

Багато експатів обирають для життя саме Іспанію через те, що думають, ніби життя тут дуже дешеве. Втім, українка Яна вважає, що це не так.

Це дуже відносно – бо оренда життя в Барселоні, Мадриді, Валенсії чи інших великих містах дуже дорога. А за 500 – 700 євро квартиру знімеш тільки у маленькому місті або селі, – поділилася дівчина. 

Натомість у великому місті за такі гроші орендувати вийде хіба що кімнату, або ж квартиру у поганому районі. Також не дуже низькі й ціни на ресторани, продукти тощо – хоча вино, кава, місцеві овочі та морепродукти й дешевші, ніж в багатьох інших країнах Європи. 

   

В середньому родині з чотирьох осіб для життя в Іспанії потрібно мати 2517 євро на місяць, пише Numbeo

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Завжди тепло

Багато людей вірять, що Іспанія залишається приємно теплою протягом всього року, але клімат дуже сильно залежить від регіону. Наприклад, у Мадриді взимку бувають морози, а в північних регіонах холод і затяжні дощі – взагалі звична справа. 

Країна кавоманів

Багато людей вірять, що Іспанія – це справжня країна кави. І попри те, що іспанці і справді часто п'ють цей напій, готують його слабким, і українці кава в Іспанії видається несмачною. 

А капучино, флетвайти, типу фільтрів кава тут рідкість, 
– додала блогерка. 

Здорова кухня

Попри те, що в іспанській кухні є багато овочів та морепродуктів, українка не назвала б її здоровою, адже іспанці полюбляють жирну їжу та хліб. А смаження – це основа багатьох страв.

Ідеальна медицина

Медицина в Іспанії і справді безкоштовна, але й черги до лікарів дуже довгі, і прийому можна чекати кілька тижнів, а то й місяців. А ось в приватних клініках все робиться швидко, але й грошей доведеться заплатити чимало. 

Також українка згадала й такі моменти:

  • В Іспанії не повсюди красиво – поза популярними районами часто буває брудно, трапляються некрасиві, захаращені будинки, а також досить багато криміналу.
  • Окрім того, те, що в Іспанії можна обійтися без знання мови – це теж міф. Це можливо хіба що у великих туристичних містах. 

Що ще розповідають українці за кордоном?