Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Якісь неймовірні випробування": українка розкрила великий мінус Німеччини
30 січня, 16:30
3

"Якісь неймовірні випробування": українка розкрила великий мінус Німеччини

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка зазначила, що отримання німецьких водійських прав складне та дороге, вимагає складання іспитів і може коштувати близько 2000 євро.
  • В Іспанії заміна українських прав легша, без необхідності складати іспити, і коштує лише 90 євро, хоча є труднощі з отриманням офіційних записів для процедури.

Українка, що переїхала з Німеччини до Іспанії, розкрила один великий мінус Німеччини, який повністю зрозуміла тільки після переїзду.

Після життя в Німеччині українка не могла повірити, що в Іспанії так просто зробити одну річ – замінити українські водійські права на місцеві, повідомляє mrs.faustova.

Цікаво "Я виходжу на вулицю, щоб погрітися": українка розкритикувала популярну курортну країну ЄС

Як замінити водійські права у Німеччині?

Українка розповіла, що її друзі в Німеччині вирішили замінити українські водійські посвідчення на німецькі. І, за її словами – це "просто катастрофа". 

   

По-перше, тобі доведеться складати і теорію, і практику, навіть якщо ти досвідчений водій та водиш 10 років. Іспити складні, теорія тільки німецькою, а якщо хочеш складати англійською – плати ще грошики. Потім практика: теж через автошколу, а це інструктор, години водіння, знову гроші, 
– розповіла дівчина. 

Отож, для того, аби отримати німецькі права, потрібно витратити 6 місяців та заплатити близько 2000 євро. 

Натомість коли українка переїхала до Іспанії, вона дізналася, що водійське посвідчення можна замінити дуже легко: не потрібно складати теорію чи практику. Втім, найскладніше в Іспанії – це взяти "сіту" на заміну документа. 

Сіта – це офіційний запис. І в Іспанії стала дуже поширеною практика "тримати" ці сіти, а згодом продавати їх за гроші. 

Українка розкрила недолік Німеччини: дивіться відео

Та попри всі ці недоліки, в Іспанії отримати місцеві права значно легше: потрібно лише отримати запис, пройти медкомісію та заплатити внесок, що складає всього 90 євро – і за півтора місяця можна отримати водійські права. 

Я реально не могла повірити, що це так просто після цих кіл пекла в Німеччині, 
– додала дівчина. 

У Німеччині українське водійське посвідчення залишається дійсним тільки протягом перших 6 місяців. Після цього вже потрібно скласти іспити та отримати місцеві права, пише Expatrio

Що ще розповідають українці за кордоном?