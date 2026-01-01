Дуже повільні в усьому: українка розкрила мінуси неймовірно популярної країни в Європі

Українка, що живе в Іспанії, поділилася кількома неочевидними мінусами цієї країни, про які туристи часто не здогадуються.

Дуже часто недоліки країни стають очевидними лише після переїзду до неї. Тож перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення, слід усе як слід дослідити, повідомляє 24 Канал з посиланням на maria_tima_.

Які є недоліки життя в Іспанії?

Перший мінус, який назвала українка – це мова, адже вона є великим бар'єром у всьому, а на вивчення іспанської потрібно багато часу. Окрім того, коли доводиться працювати, виконувати купу обов'язків та доглядати за дітьми, часу в жінки на це залишається небагато. Ще одна проблема полягає в тому, що дуже невелика кількість іспанців знають англійську.

Також перед переїздом слід враховувати, що влітку в Іспанії дуже спекотно – температура може підійматися до 42 градусів, а сама спека тримається кілька місяців. Втім, як перевага, холодів майже не буває.

Окрім того, після переїзду українці довелося зіштовхнутися з тим, що в Іспанії є чимало бюрократії. Для того, аби потрапити кудись, слід мати запис, і швидко там нічого не робиться.

Іспанці дуже повільні в усьому, в будь-якій сфері, все на manana – на завтра,

– поділилася жінка.

Також Іспанія – це країна ЄС, що має один з найвищих показників безробіття, а без знання мови знайти гарну роботу навіть складніше. Ціни на оренду квартир в Іспанії високі, а також чималі податки.

Останній недолік може виявитися несподіваним – в Іспанії дуже багато свят, і це втомлю. А ось в неділю та несезон в чимало магазинів потрапити не вдасться.

