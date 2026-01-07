Транспортний хаос і проблеми з електрикою: Європу накрили Арктичні морози

Північні арктичні вітри призвели до стрімких і критичних похолодань по всій північній та центральній Європі – і температури подекуди впали до дуже низьких значень.

На південному сході Англії у вівторок зафіксували температуру у -12,5°C, а на сході Франції та у Баварії морози й взагалі досягли рекордних -22°C. Різке похолодання призвело до різкого попиту на електроенергію та проблем у подорожах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як похолодання вплинуло на електроенергію у Європі?

Різке падіння температури та сніг призвели до неймовірно попиту на електроенергію – адже падіння виробництва вітрової та сонячної енергії через негоду суттєво звужує постачання електроенергії на всьому континенті. І Франції довелося збільшити виробництво газових генераторів, аби задовольнити попит на електрику – у понеділок він досягнув історичного максимуму, а тоді зріс у вівторок. Це найвищі показники з лютого 2012 року.

А у Німеччині, попри державне свято у кількох великих землях, попит зростає приблизно на 69 гігаватів, що значно вище середнього показника у 63 гігавати.

Сніг та ожеледиця також призвели до проблем з відключеннями світла в кількох країнах – у двох регіонах Франції без електрики залишилися близько 7500 домогосподарств, а у Берліні вже четвертий день після серйозного відключення електроенергії 27 000 будинків все ще без світла. Замерзла земля суттєво ускладнює ремонт кабелів.

Як негода вплинула на транспорт?

Снігопад, що не припиняється вже кілька днів, закрив злітно-посадкові смуги та обмежив виконання рейсів – а це призвело до сотень скасованих вильотів у аеропортах від Парижа до Амстердама, і з особливо серйозними перебоями зіштовхнувся аеропорт Нанта у Бретані.

Труднощі виникли і в автобусному сполученні Франції, Нідерландів та Великої Британії, а також чимало потягів Euristar, що поєднують Лондон з Парижем, Брюсселем та Амстердамом, також довелося затримати чи й скасувати зовсім.

Через ожеледицю відбулися ДТП в районі Парижа, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще двоє отримали травми. У вівторок у північно-західних регіонах Франції довелося призупинити рух шкільного транспорту, а також знизити обмеження швидкості та зупинити рух важких вантажівок.

В середу у центральній Європі очікується чергова хвиля снігу. А метеорологи з Meteo France повідомляють, що цей період морозів є найсильнішим у Франції з 2012 року, і температура в багатьох регіонах на 10 – 15 градусів нижча за сезонну норму.

Що ще слід знати про негоду у Європі?