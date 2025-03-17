Виїзд за кордон юнаків 16 років: чи обмежують їхні права при перетині

З початком повномасштабної війни в Україні для чоловіків мобілізаційного віку були введені обмеження на пересування, які не дозволяють їм покидати країну. На противагу цьому, громадяни віком до 18 років можуть вільно перетинати кордон.

Хоча навіть 16-річні підлітки стикаються з проблемами з виїздом. Що мають знати неповнолітні про перетин кордону під час воєнного стану, розповідає 24 Канал.

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Чи може виїхати за кордон 16-річний

Згідно з українським законодавством, підлітки, яким уже виповнилося 16 років, можуть вільно виїжджати за кордон без супроводу батьків. Зокрема, такі правила перетину кордону діють і під час воєнного стану, але є деякі умови.

Юнаки віком 16 – 17 років мають право вільно перетинати державний кордон та виїздити за межі України,

– йдеться у повідомленнях ДПСУ.

Дітям віком 16 років і молодше дозволено виїжджати з України без будь-яких обмежень. Прикордонники не можуть відмовити їм у виїзді.

А раніше ми розповідали про те, чи може виїхати за кордон чоловік з 3 групою інвалідності.

Що ще треба знати?

Виїзд за кордон у віці 16 років може бути обмежений для юнаків, які не перебувають на військовому обліку. Військовий облік для чоловіків починається з 16 років, і прикордонники мають право відмовити у виїзді тим, хто не перебуває на військовому обліку.

Крім того, одного лише приписного свідоцтва недостатньо. Щоб документ вважався дійсним, він повинен містити поточні записи з територіального призовного пункту.