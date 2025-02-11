Наявності лише дітей замало: чи може батько 3-х виїхати за кордон
- Багатодітні чоловіки можуть виїхати за кордон у 2025 році за умови документального підтвердження утримання трьох і більше дітей до 18 років.
- Для виїзду потрібна відстрочка від військової служби, яку багатодітний батько має отримати в ТЦК.
- Батьки можуть виїжджати без дітей, але повинні мати відповідні документи.
У 2025 році багатодітні батьки можуть отримати можливість виїжджати за кордон, але за певних умов. Зокрема, наявності трьох і більше дітей не буде достатньо для виїзду військовозобов'язаного.
Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, звільняються від військової служби під час мобілізації, й мають право безперешкодно виїжджати з України. Це дійсно так, але з певними нюансами, розповідає 24 Канал.
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Як може виїхати за кордон багатодітний батько
Основною вимогою до багатодітних чоловіків для отримання відстрочки і права на перетин кордону є не просто наявність трьох або більше дітей віком до 18 років. Вирішальним фактором є документальне підтвердження того, що батько активно виховує та утримує цих неповнолітніх дітей.
При цьому неважливо, чи діти від одного шлюбу, чи від різних. Однак, в такому разі обов'язково мати рішення суду про стягнення аліментів або довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментах.
Право на відстрочку поширюється і на опікунів та усиновителів. Ці особи можуть претендувати на цю пільгу, підтвердивши, що утримують трьох або більше дітей віком до 18 років.
Важливо: багатодітний батько має отримати відстрочку в ТЦК. Без такого документа чоловіка не випустять за кордон.
Батько може виїжджати і без дітей
Згідно з правилами, чоловікам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, дозволено виїжджати за кордон і без дітей.
Чоловіки повинні пред'явити докази утримання дітей, включаючи свідоцтва про народження або нотаріально завірені копії цих документів. У випадках, коли батько не проживає разом з дітьми, буде необхідна і документація, що підтверджує фінансову підтримку (аліменти).