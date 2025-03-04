Виїзд 17-річних за кордон: які правила перетину і чи можуть "розвернути" неповнолітніх

Військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати з країни. Однак, це обмеження не поширюється на осіб чоловічої статі у віці 16 і 17 років, оскільки офіційно призов на військову службу починається з 18 років.

Особам, які ще не досягли повноліття, дозволено перетинати кордон без обмежень. Про це пише 24 Канал.

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Чи може виїхати за кордон юнак 17 років

Наразі обмеження на виїзд з країни накладені на громадян у віці від 18 до 60 років. Однак Державна прикордонна служба стверджує, що 17-річним особам дозволено виїжджати з України, навіть якщо їм за декілька днів виповниться 18 років.

Водночас варто розуміти, що є випадки, коли 17-річних громадян не випускають за кордон на законних підставах.

Так, виїзд за кордон для 17-річних може бути обмежений, якщо вони не перебувають на військовому обліку. Реєстрація для чоловіків починається з 16 років, і прикордонники мають право відмовити у виїзді тим, хто не має дійсного військового квитка.

На додаток, недостатньо просто показати посвідчення про приписку – цей документ також повинен містити поточні записи з відповідного територіального призовного пункту, щоб вважатися дійсним.

Що робити, коли відмова безпідставна

Особи, які вважають, що прикордонники несправедливо відмовили їм у виїзді, можуть оскаржити це рішення.

Зокрема, подати офіційну скаргу на ім'я керівника органу охорони державного кордону, вказавши назву та адресу, зазначені в офіційному рішенні.

Крім того, прикордонна служба відкрила гарячу лінію за номером 1598 для подальшої допомоги.

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