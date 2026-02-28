Світові авіакомпанії скасували рейси по всьому Близькому Сходу
- Світові авіакомпанії скасували або перенаправили рейси в Близькому Сході через безпекові ризики після ударів США та Ізраїлю по Ірану.
- Компанії стикаються з логістичними труднощами через обмеження повітряного простору, а пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх польотів через непередбачуваність ситуації.
Провідні світові авіакомпанії скасували рейси у Близькому Сході, а повітряний простір над деякими країнами став порожнім. Це сталося через ескалацію конфлікту після спільних ударів США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані.
Дані з Flightradar24 показують, як літаки змушені були перенаправити маршрути або зовсім відмовитися від польотів над Близьким Сходом.
Що відомо про скасування рейсів?
Світові авіакомпанії, включно з європейськими та азійськими перевізниками, оголосили про скасування рейсів до міст Близького Сходу або значне їх перенаправлення через безпекові ризики.
Дані показують, що небо над регіоном суттєво спорожніло порівняно з попередніми днями, а маршрути літаків обминають повітряний простір Ірану та сусідніх країн, де траплялися перехоплення ракет.
Частина рейсів, які мали пряму траєкторію над Іраном чи Перською затокою, обирають альтернативні маршрути через Європу чи Південну Азію, що призводить до значного подовження часу у повітрі.
Через обмеження повітряного простору авіакомпанії стикаються з логістичними складнощами, затримками технічного обслуговування та змінами розкладів.
Пасажирам радять перевіряти стан своїх рейсів безпосередньо в авіакомпаній, оскільки ситуація залишається непередбачуваною і може змінюватися щогодини.
Чому це сталося?
Скасування рейсів відбувається в умовах значної ескалації безпекових ризиків для авіації: після ударів по Ірану 28 лютого Тегеран випустив численні балістичні ракети, багато з яких перехопили системи ППО ОАЕ, Катару та інших країн, проте уламки падали на житлові райони.
У Дубаї уламки ракети спричинили пожежу в районі Palm Jumeirah, впали на п’ятизірковий готель та поранили щонайменше чотирьох людей, що додатково могло вплинути на рішення авіакомпаній призупинити польоти в регіоні.
Авіапростір над Об’єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Кувейтом та іншими державами Перської затоки частково закривали через загрозу ракетних ударів і повітряних тривог, що спричинило масштабні скасування рейсів, затримки та перенаправлення повітряних маршрутів.