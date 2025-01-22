Назвали "найогидніші" пляжі Європи, яких варто уникати

Буває таке, що приїжджаєш на море в іншу країну, а пляж зовсім не такий, який хотілося б. Або там забагато людей, або ж занадто брудно.

Журналісти The Telegraph назвали найкращі та найгірші пляжі Європи. Про 3 "найогидніші" з них пише 24 Канал.

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Одні з найгірших пляжів Європи

La Línea de la Con cepción, Іспанія

Муніципалітет Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон розташований на кордоні між Іспанією та Гібралтаром, і має широкі пляжі. З одного боку височіють багатоповерхівки, а поруч розміщений нафтопереробний завод – найбільший на Піренейському півострові. Це означає, що горизонт усіяний нафтовими танкерами.

Крім того, Ла-Лінеа має репутацію "злочинної столиці". Туристи стають там легкою мішенню.



Пляж Ла-Лінеа в Іспанії / Вікіпедія

Laganas Beach, Занте, Греція

Пляж Лаганас розташований на острові Занте у Греції. І він явно не для сімейного відпочинку, оскільки вся смуга заповнена гучними любителями вечірок, які виходять з тамтешніх барів, ресторанів і нічних клубів.

На цьому пляжі доволі брудно, і часто на піску розкидане сміття. Крім цього, ціни за напої та їжу дуже завищені.



Пляж Лаганас у Греції / Вікіпедія

Ploče, Хорватія

Пляж Плоче в Хорватії розташований між Дубровніком і Сплітом – на тлі занедбаного нафтохімічного портового термінала та зернових силосів.

Це одне з найменш красивих місць у Хорватії, при цьому там завжди багато людей, а ціни "кусаються".



Пляж Плоче у Хорватії / Visit Rijeka