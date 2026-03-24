"Ти завжди будеш чужою": українка розповіла, що її дратує у популярній країні Європи
- Українка Ірина, яка живе у Франції, відзначає, що у цій країні все робиться повільно, і іноземці завжди сприймаються як чужі, навіть якщо вони добре знають мову.
- Вона зауважує, що французи часто реагують на акцент, переходячи на англійську, що викликає невдоволення, але також визнає, що у Франції є багато плюсів, які приваблюють українців.
Українка Ірина живе у Франції вже не один рік – і вона переконана, що жити у цій країні нормально не вийде, якщо діяти так, як звикли в Україні.
Чимало українців для переїзду до Європи обирають саме Францію. Причин для цього чимало, але українка попереджає, що ця країна – це не самі лише круасани та романтика. Тут також не бракує і суттєвих недоліків – і чимало людей до них виявляються не готовими, повідомляє francais.iren.
Що дратує українку у Франції?
Перше, що зауважила жінка – у Франції усе робиться повільно.
Якщо ти очікуєш швидких результатів, не вмієш чекати, або реагуєш занадто прямо – тобі буде важко. Французи не кричать: вони посміхнуться і скажуть прийти через пів року, навіть якщо в Україні цю проблему вирішили б за добу,
– поділилася українка.
Після переїзду вона швидко збагнула, що головне у Франції – не стати "своєю", а примиритися з тим, що іноземців тут завжди сприйматимуть за чужих, навіть якщо вони дуже добре знають мову. Вона розповіла, що коли французи чують акцент, вони "косо дивляться", або ж одразу переходять на англійську мову.
Особисто мене це дуже бісить: бо приходиш в кафе, а тобі пхають меню англійською,
– додала блогерка.
Втім, вона також зауважила, що у Франції є також дуже багато плюсів, і саме тому чимало українців хочуть там залишитися.
Важливо! Станом на 2025 рік у Франції тимчасовий захист мали приблизно 55 000 українців, пише Euronews.
