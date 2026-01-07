Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Щось з області фантастики": українка розповіла, що чого не може звикнути у Португалії
7 січня, 19:47
2

"Щось з області фантастики": українка розповіла, що чого не може звикнути у Португалії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що живе у Португалії, не може звикнути до бюрократії, холодного океану, незвичних продуктів, високих цін на житло та великих відстаней.
  • Вона зазначила, що хоча океан в Португалії неймовірний, його вода занадто холодна для купання, і вона віддає перевагу теплому іспанському морю.

Португалія – це неймовірна країна, куди чимало людей прагнуть поїхати у відпустку. Але життя там може підійти далеко не всім.

Українка, що живе у Португалії, поділилася, що є кілька речей, до яких вона не може звикнути й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на bubble.mama.portugal

Цікаво "Повага й людяність в усьому": українка розкрила причини переїзду до несподіваної країни

До чого українка не може звикнути у Португалії?

Португалія досить популярна серед українців – адже там дуже багато сонячних днів, чудовий клімат та не найвищі ціни у Європі. Втім, життя там дуже сильно відрізняється від України. 

Бюрократія

Українка, що переїхала до Португалії, вважає її жахливою. Від неї в країні нікуди не подітися, але звикнути до неї вона досі не може. 

Холодний океан

Попри те, що Португалія для багатьох відома передусім як країна для відпочинку на пляжі, вода там в океані досить холодна. 

Я дуже люблю океан в Португалії. Він неймовірний, але не для купання. Влітку віддам перевагу теплому іспанському морю, 
– поділилася блогерка. 

Незвичні продукти

Загалом українці дуже подобається кухня у Португалії, але в ній часом використовують досить незвичні інгредієнти, як-от нутрощі та свині вуха – і до цього вона не може звикнути. 

Ціни на житло

Купити свою квартиру чи дім в Португалії дуже складно, адже ціни там – "це просто щось з області фантастики". Тож поки що українка придбала лише намет. 

Великі відстані

В Португалії часто доводиться їздити на автомобілі, і дорога та затори українку й досі дратують. 

Що ще розповідають українці за кордоном?