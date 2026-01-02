У популярній країні Європи через завірюху скасовано щонайменше 200 рейсів
- У Нідерландах через сніг та вітер в аеропорту Схіпгол скасовано понад 200 рейсів, а ще сто затримано.
- Проблеми в аеропорту обумовлені необхідністю боротися з льодом та очищувати злітно-посадкові смуги, а також обмеженням кількості доступних смуг через сильний вітер.
Початок нового року приніс чимало снігу та сильного вітру – і через цю зимову погоду в аеропорту Схіпгол довелося скасувати десятки рейсів.
У Нідерландах сніг та вітер призвели до того, що у популярному аеропорту неподалік від Амстердама довелося скасувати кілька сотень рейсів, а ще сто – затримати, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.
Чому скасувалося чимало рейсів з Амстердаму?
Аеропорт Схіпгол, що за 17 кілометрів від Амстердаму, радить мандрівниками перевіряти актуальну інформацію перед вильотом – бо кількість затримок протягом дня може змінюватися. Погодні умови наразі досить складні, та в аеропорту стежать за ними.
Через непередбачуваність погоди важко визначити точно, на скільки рейсів вплине завірюха.
Пасажирів буде повідомлено якомога швидше та переброньовано на наступний доступний рейс,
– заявили в аеропорту.
У п'ятницю Нідерланди накрили численні дощі, а також існує ймовірність грози та граду протягом найближчого часу, особливо вздовж узбережжя. А ось вглиб країни хмари принесуть переважно сніг. Очікується, що в суботу температура опуститься до нуля чи трохи нижче, а це означає, що сніг лежатиме цілу ніч, що створює також ризик ожеледиці.
Проблеми ж в аеропорту Схіпгол є результатом поєднання кількох факторів: зокрема, потрібно боротися з льодом на літаках та постійно очищати злітно-посадкові смуги від снігу.
Сильний західний вітер також означає, що для вильоту та посадки доступні лише дві злітно-посадкові смуги,
— поділився речник Управління повітряного руху Нідерландів.
У таких умовах за годину можуть приземлятися всього двадцять літаків, і ще стільки ж – вилітати. А ось у годину пік аеропорт Схіпгол зазвичай обслуговує приблизно 60 літаків на годину.
Що ще слід знати туристам?
