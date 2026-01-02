В Нидерландах снег и ветер привели к тому, что в популярном аэропорту неподалеку от Амстердама пришлось отменить несколько сотен рейсов, а еще сто – задержать, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Почему отменилось немало рейсов из Амстердама?

Аэропорт Схипхол, что в 17 километрах от Амстердама, советует путешественниками проверять актуальную информацию перед вылетом – потому что количество задержек в течение дня может меняться. Погодные условия сейчас достаточно сложные, и в аэропорту следят за ними.

Из-за непредсказуемости погоды трудно определить точно, на сколько рейсов повлияет метель.

Пассажиры будут уведомлены как можно скорее и перебронированы на следующий доступный рейс,

– заявили в аэропорту.

В пятницу Нидерланды накрыли многочисленные дожди, а также существует вероятность грозы и града в течение ближайшего времени, особенно вдоль побережья. А вот вглубь страны облака принесут преимущественно снег. Ожидается, что в субботу температура опустится до нуля или чуть ниже, а это означает, что снег будет лежать всю ночь, что создает также риск гололеда.

Проблемы же в аэропорту Схипхол является результатом сочетания нескольких факторов: в частности, нужно бороться со льдом на самолетах и постоянно очищать взлетно-посадочные полосы от снега.

Сильный западный ветер также означает, что для вылета и посадки доступны только две взлетно-посадочные полосы,

- поделился представитель Управления воздушного движения Нидерландов.

В таких условиях за час могут приземляться всего двадцать самолетов, и еще столько же – вылетать. А вот в час пик аэропорт Схипхол обычно обслуживает примерно 60 самолетов в час.

Что еще следует знать туристам?