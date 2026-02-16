Європа закручує гайки: Нідерланди різко збільшили кількість відмов біженцям

У країнах Європейського Союзу останнім часом дедалі помітнішими стають зміни у міграційній політиці. На тлі зростання кількості заяв про притулок багато держав починають жорсткіше підходити до розгляду звернень від шукачів захисту.

Так, Нідерланди також суттєво посилили свою політику у сфері надання притулку іноземцям. Як повідомляє Anadolu Agency, внаслідок цього кількість відмов у рішеннях щодо прохачів істотно зросла.

Що відбувається у Нідерландах?

За даними Центрального бюро статистики Нідерландів (CBS), упродовж року кількість відмов у наданні притулку зросла на 56% порівняно з 2024 роком, і вперше за багато років відмов стало більше, ніж схвалених заяв. Загалом Служба імміграції та натуралізації (IND) ухвалила 15 550 первинних рішень щодо заяв про притулок у 2025 році. Із них:

8 120 заяв було відхилено,

тоді як 7 430 рішень були позитивними.

Одночасно загальна кількість первинних рішень про притулок зменшилась на 27% порівняно з 2024 роком.



У Нідерландах значно зросла кількість відмов у наданні притулку / Фото Unsplash

Як змінилася кількість осіб, які отримали захист?

Число осіб, які отримали статус біженця у Нідерландах, також зменшилось: у 2025 році такий статус отримали приблизно 3 400 осіб, що на 35% менше, ніж у попередньому році. Водночас кількість посвідок на проживання, виданих на гуманітарних підставах, навпаки зросла приблизно на 35%.

Що це означає на практиці?

Зміни у політиці Нідерландів відображають загальні тенденції в ЄС щодо міграційної політики – уряди країн намагаються балансувати між гуманітарними зобов'язаннями та внутрішніми викликами у сфері соціального забезпечення, житла та інтеграції біженців. Протягом останніх років багато країн ЄС поступово ускладнюють умови розгляду заяв про притулок та скорочують кількість дозволів, особливо у випадках субсидіарного захисту.

Але є й такі країни, які навпаки – без проблем продовжують захист для українців. До прикладу, Ірландія автоматично продовжила імміграційні дозволи для українських біженців до 4 березня 2027 року, забезпечуючи їм правову визначеність.