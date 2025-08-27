На Сицилії знову "прокинувся" вулкан Етна: для туристів опублікували попередження
- На горі Етна на Сицилії почалося нове виверження. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.
- Міжнародний аеропорт Катанії продовжує працювати, але авіапасажирам рекомендується перевіряти статус рейсів через можливі затримки.
- Сицилійська влада обмежила доступ до лавових потоків до мінімальної відстані 50 метрів, а екскурсії дозволені лише під наглядом фахівців.
На горі Етна на острові Сицилія розпочалося нове виверження. Наразі цей вулкан класифікується як один з найактивніших у світі.
Італійський інститут геофізики й вулканології повідомив про значні викиди попелу з кратерів на вершині гори Етна. Що відомо про нове виверження, розповідає 24 Канал з посиланням на See.
Що відомо про нове виверження Етни?
25 серпня відбулося чергове виверження найбільшого чинного вулкана Європи, розташованого на острові Сицилія, – Етни. Це змусило владу оголосити найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.
Як відомо, з кратера вулкана підіймалися хмари попелу, хоча їхня точна висота до пізнього вечора не була підтверджена.
Влада уважно стежить за ситуацією, оскільки виверження продовжує створювати потенційні ризики для авіасполучення в регіоні.
Виверження вулкана Етни: дивіться відео
Міжнародний аеропорт Катанії поки що продовжує працювати, попри виверження вулкана. Однак, авіамандрівникам рекомендується заздалегідь підтверджувати статус свого рейсу в авіакомпаніях, оскільки можливі затримки та скасування рейсів.
Зауважимо, Етна, висотою понад 3400 метрів, визнана одним з найактивніших вулканів у світі. Його часті виверження, що характеризуються значними викидами лави та попелу, нерідко приваблюють безліч туристів.
Як люди рятувалися під час виверження у червні: дивіться відео
Водночас сицилійська влада запровадила посилені заходи безпеки біля підніжжя вулкана, обмеживши доступ до лавових потоків до мінімальної відстані 50 метрів.
Крім того, екскурсії в цьому районі дозволені лише під наглядом підготовлених фахівців.
Виверження вулкана Етна: подробиці
- Сицилійський вулкан Етна вивергнувся і 2 червня 2025 року, здійнявши значний стовп попелу, який затьмарив сонячне світло.
- Туристи поділилися драматичними кадрами своєї втечі, коли вони спускалися з вулкана на тлі розгортання природної стихії.
- Вулкан Етна за останні 5 років переживає період особливої активності. Його виверження також відбулися у серпні 2024 року та в листопаді 2023 року. Тоді місцеві публікували кадри хмар попелу та яскраво-червоної породи.