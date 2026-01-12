В Іспанії планують нові обмеження для туристів: вони зачеплять найпопулярніший курорт

Майорка – це надзвичайно популярний курорт в Іспанії, відвідати який мріють чимало людей. Ось тільки місцеві мешканці від цього вже зовсім не в захваті.

Проблема надмірного туризму постала на популярній Майорці вже давно – і зараз курорт ввів нове правило щодо іноземців. Цього разу для них намагаються обмежити купівлю житла на Балеарських островах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Майорка намагається заборонити купівлю житла іноземцями?

Правоцентристська партія Майорки "Ель Пі" планує закликати уряд Іспанії до поштовху ЄС до створення спеціального правового режиму для архіпелагу. Він би обмежував купівлю житла там іноземними фізичними та юридичними особами.

Ця регіональна партія бореться за управління впливом туризму на острові та сприяння місцевому добробуту – і на муніципальному рівні Майорки вона має досить значний вплив. Виявляється, ще 20 років тому 64% будинків на Майорці належали окремим власникам, а 36% – компаніям чи приватним особам, що володіли кількома об'єктами нерухомості.

Втім, зараз ці цифри змінилися до 54% та 46% відповідно. Ці дані демонструють, що купівельна спроможність та житлова автономія громадян одного з найпопулярніших туристичних напрямків в Іспанії втрачається.

І проблема вже стосується не лише молоді, але й сімей, розлучених осіб та працівників, що не мають доступу до гідного житла на острові. Речник Ради Майорки Антоні Салас заявив, що "заможне суспільство" острова – це лише ілюзія, а ось реальність полягає у втраті конкурентоспроможності та бідності, пише Majorca Daily Bulletin.

Нові дані також показують, що іноземні покупці наразі володіють практично половиною усієї нерухомості в найбажаніших районах острова. А ось мальовничий муніципалітет Андраткс офіційно став "столицею" іноземної власності на острові – неймовірні 48,2% житлової нерухомості там належить негромадянам Іспанії.

