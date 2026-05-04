Закордон Новини про життя за кордоном Польща "закриває двері": хто з українців не зможе отримати CUKR
4 травня, 19:19
Альона Гогунська
Основні тези
  • З 4 травня українці з номером PESEL UKR можуть подавати заявки на карту побиту CUKR у Польщі, що дозволяє легально перебувати в країні до трьох років.
  • Карту CUKR не можуть отримати ті, хто внесений до списку небажаних іноземців у Польщі або має записи у Шенгенській інформаційній системі про відмову у в'їзді чи перебуванні.
З 4 травня громадяни України, які мають номер PESEL UKR, можуть подавати заявки на отримання карти побиту CUKR у Польщі. Цей документ дає право легально перебувати у країні протягом трьох років та відкриває доступ до нових можливостей – від працевлаштування без дозволів до ведення бізнесу. Втім, отримати карту зможуть не всі.

Як мовиться на сайті уряду Польщі, українці можуть подати заявку на карту CUKR вже з 4 травня. 

Хто має право подати заявку?

Податися на карту CUKR можуть українці та члени їхніх сімей (зокрема подружжя), якщо вони одночасно відповідають таким умовам: 

  • мають дійсний номер PESEL UKR на момент подання заявки;
  • мали дійсний PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;
  • матимуть дійсний PESEL UKR на момент видачі карти;
  • безперервно перебувають у статусі UKR щонайменше 365 днів.

Заяви приймаються лише онлайн через спеціальний сервіс MOS, що дозволяє уникнути черг і особистих візитів до установ. 

 

У скільки це обійдеться?

Вартість оформлення Попри безкоштовний доступ до системи подання, заявникам доведеться сплатити: 

  • 340 злотих – гербовий збір;
  • 100 злотих – за виготовлення карти. 


Кому можуть відмовити?

Як зазначає In Poland, карту CUKR не видадуть, якщо: 

  • заявник внесений до списку небажаних іноземців у Польщі;
  • у Шенгенській інформаційній системі є запис про відмову у в'їзді чи перебуванні;
  • існують підстави, пов'язані з національною безпекою, обороною або громадським порядком. 

Які переваги дає карта CUKR?

Раніше ми пояснювали, що отримання карти відкриває низку можливостей

  • легальне проживання у Польщі до 3 років;
  • робота без додаткових дозволів;
  • право вести бізнес на рівних умовах із громадянами Польщі;
  • подорожі країнами Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду (за наявності паспорта). 

Також період перебування за картою CUKR зараховується до стажу, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.