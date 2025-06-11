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Закордон Новини про роботу за кордоном Які електронні черги доступні для перетину кордону: актуальний перелік
11 червня, 12:11
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Які електронні черги доступні для перетину кордону: актуальний перелік

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Система єЧерга дозволяє запланувати перетин кордону заздалегідь, діє для всіх ліцензованих транспортних засобів.
  • Міністерство оновило назви електронних черг для кращого розуміння водіями, зокрема для вантажівок різної маси.
  • Доступні електронні черги охоплюють кордони з Польщею, Румунією, Молдовою, Словаччиною та Угорщиною, з різними умовами для вантажівок і автобусів.

Система єЧерга дозволяє запланувати поїздку заздалегідь та не стояти у фізичних чергах. Вона діє на всіх пунктах пропуску.

єЧергою може користуватися весь ліцензований транспорт: вантажівки та автобуси. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Назви електронних черг оновили

Міністерство оновило у системі назви черг, щоб зробити їх більш зрозумілими для водіїв та перевізників. 

Це допоможе швидше знаходити потрібний маршрут і уникати плутанини при виборі черги, особливо коли йдеться про вантажівки різної маси,
 – пояснили в міністерстві.

Довідка. Завантаженість на різних пунктах пропуску для різних видів транспорту можна переглянути на сайті єЧерга.

Типи єЧерг на різних пунктах пропуску: оновлені назви для реєстрації

Польща

  • Грушів – Будомєж (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
  • Грушів – Будомєж. Автобуси
  • Краківець – Корчова (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Краківець – Корчова (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Краківець – Корчова. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
  • Краківець – Корчова. Автобуси
  • Нижанковичі – Мальховичі. Автобуси
  • Рава-Руська – Хребенне (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Руська – Хребенне (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Руська – Хребенне. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Руська – Хребенне. Автобуси (за розкладом)
  • Смільниця – Кросьценко (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
  • Смільниця – Кросьценко. Автобуси (за розкладом)
  • Угринів – Долгобичув (для вантажівок ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)
  • Угринів – Долгобичув (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Угринів – Долгобичув. Автобуси (за розкладом)
  • Устилуг – Зосин (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
  • Устилуг – Зосин (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Устилуг – Зосин. Автобуси
  • Шегині – Медика (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Шегині – Медика (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Шегині – Медика. Автобуси
  • Ягодин – Дорогуськ (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуськ (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуськ. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуськ. Автобуси (за розкладом)

Румунія

  • Дяківці – Раковець (для вантажівок ≥ 3,5 тонн та порожніх ≥ 7,5 тонн)
  • Дяківці – Раковець. Автобуси (за розкладом)
  • Дякове – Халмеу (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Дякове – Халмеу. Автобуси (за розкладом)
  • Красноїльськ – Вікову де Сус (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Красноїльськ – Вікову де Сус (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Красноїльськ – Вікову де Сус. Автобуси (за розкладом)
  • Орлівка – Ісакча (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Орлівка – Ісакча. Автобуси (за розкладом)
  • Порубне – Сірет (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Порубне – Сірет (для порожніх вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Порубне – Сірет. Автобуси (за розкладом)

Молдова

  • Виноградівка – Вулканешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Виноградівка – Вулканешти. Автобуси (за розкладом)
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга.Автобуси (за розкладом)
  • Мамалига – Крива (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Мамалига – Крива. Автобуси (за розкладом)
  • Маяки-Удобне – Паланка. Автобуси
  • Могилів-Подільський – Отач (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Могилів-Подільський – Отач. Автобуси (за розкладом)
  • Нові Трояни – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Нові Трояни – Чадир-Лунга. Автобуси (за розкладом)
  • Рені – Джурджулешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Рені – Джурджулешти. Автобуси (за розкладом)
  • Росошани – Бричень (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Росошани – Бричень. Автобуси (за розкладом)
  • Серпневе 1 – Басараб'яска (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Серпневе 1 – Басараб'яска. Автобуси (за розкладом)
  • Старокозаче – Тудора (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Старокозаче – Тудора. Автобуси (за розкладом)
  • Табаки – Мирне (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Табаки – Мирне. Автобуси (за розкладом)

Словаччина

  • Малий Березний – Убля (для вантажівок ≤ 3,5 тонн)
  • Малий Березний – Убля. Автобуси (за розкладом)
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке (для порожніх вантажівок > 3,5 тонн)
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке. Автобуси (за розкладом)

Угорщина

  • Лужанка – Берегшурань (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
  • Лужанка – Берегшурань (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
  • Лужанка – Берегшурань. Автобуси (за розкладом)
  • Чоп (Тиса) – Захонь (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Чоп (Тиса) – Захонь (для порожніх вантажівок ≥ 3,5 тонн)
  • Чоп (Тиса) – Захонь. Автобуси (за розкладом)