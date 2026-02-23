Квартира за 2 тижні: українка розповіла, як швидко орендувати житло в Іспанії

Іспанія – це країна, яка приваблює тисячі і мільйони людей щороку своїм теплим, м'яким кліматом та 300 сонячними днями на рік.

Для людей, що переїжджають до Іспанії, першим і часто дуже серйозним викликом стає пошук житла для довготривалої оренди, повідомляє yana.launova.

Цікаво Польща чи Німеччина: українка визначила, яка країна найкраще підходить для життя

Де і як шукати житло в Іспанії?

Сама українка вважає, що пошук житла заздалегідь, ще до переїзду до Іспанії, не має великого сенсу – натомість наймати рієлтора краще вже на місці. Дівчина спершу орендувала подобові апартаменти, і поки жила у них, почала підшукувати житло.

Чому я рекомендую робити так? Тому що коли ви віддалені, знаходитеся в якійсь іншій країні, ви не зможете навіть фізично піти подивитися цю квартиру,

– поділилася українка.

У Іспанії через кількість потенційних орендарів перегляди призначають на найближчий можливий термін. І якщо ви домовитеся про перегляд за кілька тижнів, квартира може просто вас не дочекатися.

Українка розповіла про оренду в Іспанії: дивіться відео

Втім, заздалегідь можна подивитися, яке житло доступне у різних районах, визначити, які райони цікавлять найбільше тощо.

А ось шукати квартиру українка радить на сайті Idealista – адже він є найбільшим в Іспанії. Решта сайтів здебільшого копіюють оголошення саме звідти, тож пошук там може лише забирати час. Втім, шукати квартиру можна не лише там – українка також переглядала різні телеграм-канали та додавалася до груп у фейсбуці.

Цікаво! Вартість оренди у різних містах Іспанії може дуже сильно відрізнятися – наприклад, у Барселоні та Валенсії за двокімнатну квартиру потрібно буде віддати 1200 – 2000 доларів, пише International Living. А ось на півночі та заході країни ціни вже нижчі – вони стартують від 800 доларів.

Що ще розповідають українці за кордоном?