Україна от-от переведе годинники: якою буде різниця у часі з країнами, де багато українців
- Україна перейде на зимовий час 26 жовтня, перевівши годинники на годину назад.
- Різниця у часі з країнами ЄС залишиться незмінною, одна година, а з Канадою та США різниця складе від 7 до 10 годин.
Україна щороку переходить на зимовий час. Цьогоріч українці переводитимуть годинники у ніч на 26 жовтня. О четвертій годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад.
Тому різниця у годинах з певними країнами також зміниться. Про це пише 24 Канал з посиланням на timeanddate.com.
Як зміниться різниця у часі?
Україна повертається до Східноєвропейського часового поясу (UTC+2). Більшість держав-членів ЄС також переводять свої годинники в останню неділю жовтня. Відповідно різниця з певними країнами залишиться незмінною.
Зокрема, Польща переводить годинник вночі 26 жовтня о 3:00 на 2:00. Відповідно різниця у часі з Польщею, як і раніше, складатиме 1 годину. Така ж ситуація у Німеччині, Італії та Чехії. Тобто коли в Україні буде 12:00, то у цих країнах – 11:00.
У Канаді та США переведення годинників відбувається на тиждень пізніше, ніж у більшості європейських країн. У 2025 році ці країни повернуть годинники на годину назад у неділю, 2 листопада, о 2:00. Різниця у часі між Україною та Північною Америкою після цього зміниться залежно від регіону. Вона коливатиметься від 7 до 10 годин.
Варто зауважити, що у різних країнах світу щороку роблять спроби скасувати традицію переведень годинників двічі на рік. Зокрема, Європейський парламент ще у 2019 році проголосував за припинення цієї практики, але пропозиція не була реалізована.
Що варто знати про перехід на зимовий час?
Цього року Україна перейде на зимовий час вночі 26 жовтня. Українці о четвертій годині ранку переведуть стрілки годинників на одну годину назад.
У країнах ЄС також переводять годинники у ніч на 26 жовтня. У більшості держав-членів Євросоюзу годинники переводять на годину назад.