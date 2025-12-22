Хто може перетинати кордон без черги: повний перелік

Напередодні Різдва та Нового року черги на кордоні суттєво збільшуються – а це значить, що чекати омріяної подорожі можна годинами. Втім, деякі категорії людей мають право на першочерговий перетин кордону.

Перетин державного кордону – це процес, що може затягнутися, і супроводжується чималою кількістю формальностей. Втім, деякі категорії людей можуть отримати пріоритет у перетині кордону пішохідними чи автомобільними потоками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

Хто може перетинати кордон без черги?

Деякі люди можуть перетинати кордон поза загальною чергою.

І ось кілька категорій людей, що мають цей привілей:

Дипломати, а також офіційні та службові особи . Для цього потрібно мати дипломатичний, офіційний чи службовий паспорт, визнаний Україною.

Співробітники міжнародних організацій – якщо повноваження працівників міжурядових організацій підтверджені відповідними документами, вони можуть отримати прохід без черги.

Важкохворі та особи з інвалідністю – за наявності медичних документів такі люди можуть розраховувати на пріоритетний перетин кордону.

– за наявності медичних документів такі люди можуть розраховувати на пріоритетний перетин кордону. Батьки з дітьми. Це правило стосується батьків з немовлятами до одного року – адже вони мають право на першочерговий прохід по пішохідній лінії. Все, що для цього потрібно – це свідоцтво про народження дитини без жодних нотаріальних дозволів. А ось що стосується дітей, старших від одного року, формально такі переваги за батьками не закріплені. Втім, якщо є об'єктивні причини, як-от велика кількість дітей чи проблеми зі здоров'ям, прикордонники можуть надати пріоритет на свій розсуд.

Чимало людей також цікавляться, чи мають право вагітні перетинати кордон поза загальною чергою? Подібних привілеїв законом не передбачено — втім, остаточне рішення ухвалюють прикордонники. І якщо з поважної причини проїзд цієї категорії людей необхідний, то їх можуть пропустити без черги.

Що ще потрібно знати під час подорожі за кордон?