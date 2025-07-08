Негода паралізувала пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: який напрямок слід оминати

В Угорщині та у західній частині України 7 липня минув буревій. Негода завдала збитків, повалила дерева і навіть "перекрила" один із пунктів пропуску на кордоні між країнами.

Прикордонники розповіли, який пункт пропуску краще об'їжджати та нагадали про альтернативи. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Який пункт пропуску з Угорщиною тимчасово не працює

8 липня прикордонникам довелося тимчасово зупинити здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні. Наразі там ліквідовують наслідки негоди.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон,

– наголосили прикордонники.

Вони рекомендували об'їжджати цей пункт пропуску і їхати до інших. Найближчі пункти пропуску до "Дзвінкове – Лонья":

"Косино";

"Велика Паладь".

Також нагадаємо, що нещодавно ввели обмеження на кордоні з Румунією. У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" не пропускатимуть транспортні засоби у будні з 9:00 до 15:00.

Обмеження пов'язані з ремонтом моста через Тису, він триватиме з 7 липня по 3 вересня.

