Українка розкрила, чому поїхала з Америки: несподівана причина
- Українка повернулася з США до Європи через відсутність впевненості у майбутньому, оскільки програми, що дозволяють українцям перебувати в США, скоро закінчуються.
- Це означає втрату можливості офіційно працювати та користуватися водійськими посвідченнями, що спонукало українку переїхати до Польщі.
Чимало українців наразі живуть в Америці – та чимало людей наразі також роблять вибір повернутися до України чи країн Європи. І про причини переїзду знають далеко не всі.
Життя у США для багатьох українців – це мрія, тим часом як інші повертаються до Європи. Основна причина – це відсутність впевненості у завтрашньому дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на eli.zhdanovich1.
Чому українка покинула США?
За словами блогерки, більшість українців перебувають в Америці за програмою U4U.
Ми повернулися з США до Європи три місяці тому. І якщо ще тоді багато людей не розуміли нашого рішення, то зараз все більше людей починають ставити собі запитання: "А що, якщо нам не продовжать статус?",
– поділилася українка.
Багато знайомих українки, що також проживають в Америці, розповіли їй, що в них програма скоро закінчується. А для українців у США це значить, що їхні дозвіл на роботу та водійські посвідчення стають недійсними.
Українка розповіла про переїзд з Америки: дивіться відео
Тобто люди залишаються без можливості офіційно працювати чи навіть просто сісти за кермо,
– поскаржилася дівчина.
Також вона не знає, що робити у такій ситуації, адже відповіді на неї немає. І ще пів року тому українка зрозуміла, що надійного способу залишитися у США вона не бачить, а жити у "підвішеному" стані їй не хотілося.
Тож зрештою українка з родиною переїхала з США до Польщі.
