"Недешева справа": українка розкрила шалену суму, що витратила на переїзд до Грузії
- Загальна вартість переїзду української родини до Грузії склала 11 800 доларів.
- Основні витрати включали перевезення речей за 1100 доларів, бензин та інші витрати на дорогу за 1200 доларів, страхування за 2000 доларів, та оренду квартири за 4500 доларів.
Українка Юлія часто переїздить – практично кожного року вона пробує життя у новій країні, і цього разу обрала для себе та своєї родини Грузію.
Переїзд з Туреччини в Грузію обійшовся недешево – і українка розклала "по поличках", на що пішло найбільше грошей, пише Juliya Ivanova.
Цікаво "Всюди хочуть обманути": українка розповіла про мінуси популярної країни
У скільки українці обійшовся переїзд до Грузії?
Два тижні тому ми переїхали до Тбілісі, і я готова озвучити, в скільки ж нам обійшовся переїзд. Почнімо з того, що частину наших речей ми відправляли перевізником, і це обійшлося нам в 1100 доларів,
– поділилася українка.
Переїжджала родина на власній автівці, і за бензин, житло дорогою, перекуси тощо довелося віддати 1200 доларів. Оформлення страховок обійшлося у 2000 доларів. Страховки діятимуть протягом року, та українка все ж зарахувала їх до витрат на переїзд, адже робити їх довелося одразу.
Родина заселилася у нову квартиру після ремонту, і через це до неї довелося докупити чимало речей та техніки – зокрема й робот-пилосос. На цю витрату українка виділила 3000 доларів, а сама оренда квартири обійшлася у 4,5 тисячі доларів.
Загальна сума – 11 800 доларів.
Цікаво! Загалом вартість життя у Грузії на 17% дорожча, ніж в Україні. Одній людині для комфортного життя у цій країні потрібно мати 500 євро на місяць, не рахуючи оренди, пише Numbeo.
Залишається тільки оплата за школу. Але оскільки ми все ще в процесі здачі екзамену, я сюди її не рахую. Коротше, все, що я можу сказати: переїзди – це справа недешева,
– додала українка.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у США, розповіла, чому майже ніхто там не ходить пішки – причина досить незвична.
Тим часом дівчина, що переїхала до Франції, розповіла, що досі не може звикнути до життя у країні. І перше, що потрібно там прийняти – що іноземці завжди залишатимуться там "чужими".