"Недешева справа": українка розкрила шалену суму, що витратила на переїзд до Грузії

Українка Юлія часто переїздить – практично кожного року вона пробує життя у новій країні, і цього разу обрала для себе та своєї родини Грузію.

Переїзд з Туреччини в Грузію обійшовся недешево – і українка розклала "по поличках", на що пішло найбільше грошей, пише Juliya Ivanova.

Цікаво "Всюди хочуть обманути": українка розповіла про мінуси популярної країни

У скільки українці обійшовся переїзд до Грузії?

Два тижні тому ми переїхали до Тбілісі, і я готова озвучити, в скільки ж нам обійшовся переїзд. Почнімо з того, що частину наших речей ми відправляли перевізником, і це обійшлося нам в 1100 доларів,

– поділилася українка.

Переїжджала родина на власній автівці, і за бензин, житло дорогою, перекуси тощо довелося віддати 1200 доларів. Оформлення страховок обійшлося у 2000 доларів. Страховки діятимуть протягом року, та українка все ж зарахувала їх до витрат на переїзд, адже робити їх довелося одразу.

Родина заселилася у нову квартиру після ремонту, і через це до неї довелося докупити чимало речей та техніки – зокрема й робот-пилосос. На цю витрату українка виділила 3000 доларів, а сама оренда квартири обійшлася у 4,5 тисячі доларів.

Загальна сума – 11 800 доларів.

Цікаво! Загалом вартість життя у Грузії на 17% дорожча, ніж в Україні. Одній людині для комфортного життя у цій країні потрібно мати 500 євро на місяць, не рахуючи оренди, пише Numbeo.

Залишається тільки оплата за школу. Але оскільки ми все ще в процесі здачі екзамену, я сюди її не рахую. Коротше, все, що я можу сказати: переїзди – це справа недешева,

– додала українка.

Що ще розповідають українці за кордоном?