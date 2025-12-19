"Для мене це суперважливо": українка розкрила 3 причини для переїзду до Хорватії
- Українка переїхала до Хорватії через гарний клімат, багату природу та пішохідні маршрути.
- Більшість людей у Хорватії знають англійську, але ціни можуть бути високими, особливо в туристичний сезон.
Українка, що переїхала до Хорватії, поділилася причинами, чому люди хочуть туди переїхати – адже ця країна вражає не лише краєвидами.
Чимало українців переїздять за кордон, і Хорватія, можливо, не найпопулярніший вибір, але він має чимало переваг, повідомляє 24 Канал з посиланням на sasha.terletska.
Які переваги життя в Хорватії?
Перша річ, що неймовірно подобається українці у Хорватії – це гарний клімат.
Найнижча температура, яку я застала, були градуси 2 вночі. Весною вітряно, дуже часто дощить, але дуже багато сонячних днів, що для мене просто суперважливо,
– поділилася українка.
Не забула дівчина згадати й про природу. Унікальність Хорватії полягає у неймовірному поєднанні в одному пейзажі моря та гір. І життя у невеликому приморському містечку блогерці дуже подобається – з одного боку її оточує море, з іншого – гори. А за 50 кілометрів в один бік можна дістатися до озер, в інший – до річок та водоспадів.
Українка розповіла про життя у Хорватії: дивіться відео
Окрім того, Хорватія багата на неймовірної краси пішохідні маршрути, і для українки це велика перевага.
Третя причина, що спонукала її до переїзду – це те, що більшість людей у Хорватії знають англійську, незалежно від віку. Втім, дівчина попередила й про те, що ціни у Хорватії можуть виявитися деяким "не по кишені", і особливо в туристичний сезон.
