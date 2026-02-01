"Знімайте рожеві окуляри": українка розкрила нюанси життя в популярній країні
- Жити в Іспанії не так просто, як здається, через відсутність виплат і складності знайти роботу без знання мови.
- Перед переїздом в Іспанію слід заздалегідь оцінити ринок праці, ціни на житло, підготувати документи та мати фінансову подушку.
Чимало українців наразі живуть за кордоном, а деякі тільки думають про переїзд. Втім, перед цим потрібно дізнатися заздалегідь про усі мінуси обраної країни.
Українка Ірина живе в Іспанії вже не один рік, і розповіла, що після переїзду до омріяної багатьма Іспанії "рожеві окуляри злітають дуже швидко", повідомляє ira.fedoriichuk.
Що потрібно знати про життя в Іспанії?
Українка радить усім, хто думає про переїзд до сонячної Іспанії, якомога швидше зняти рожеві окуляри – адже життя у цій країні зовсім не таке просте, як видається.
Жити в Іспанії класно, але тут немає виплат, тут не дають квартиру біля моря. Перед переїздом сюди потрібно готуватися і знати, що працювати ти будеш без знання мови не завжди на класній роботі,
– поділилася українка.
Жінка радить не думати перед переїздом винятково про клімат та море – адже згодом може виявитися, що в країні надто багато інших недоліків.
Ось на що Ірина радить звернути увагу перед переїздом:
- Наявність роботи. Оцінити ринок праці слід заздалегідь та подумати, ким ви можете працювати в Іспанії.
- Пошук житла. Ціни на житло в Іспанії сильно коливаються залежно від міста. У Барселоні та Валенсії, наприклад, вони можуть сягати 1000 – 1500 євро за місяць у середньому, пише International Living.
- Документи. Про оформлення документів слід подбати ще до переїзду. Якщо є діти, свідоцтво про народження потрібно обов'язково перекласти на іспанську.
- Збереження. Їхати в Іспанію українка радить винятково з фінансовою подушкою.
