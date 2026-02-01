"Знімайте рожеві окуляри": українка розкрила нюанси життя в популярній країні

Чимало українців наразі живуть за кордоном, а деякі тільки думають про переїзд. Втім, перед цим потрібно дізнатися заздалегідь про усі мінуси обраної країни.

Українка Ірина живе в Іспанії вже не один рік, і розповіла, що після переїзду до омріяної багатьма Іспанії "рожеві окуляри злітають дуже швидко", повідомляє ira.fedoriichuk.

Цікаво "Якісь неймовірні випробування": українка розкрила великий мінус Німеччини

Що потрібно знати про життя в Іспанії?

Українка радить усім, хто думає про переїзд до сонячної Іспанії, якомога швидше зняти рожеві окуляри – адже життя у цій країні зовсім не таке просте, як видається.

Жити в Іспанії класно, але тут немає виплат, тут не дають квартиру біля моря. Перед переїздом сюди потрібно готуватися і знати, що працювати ти будеш без знання мови не завжди на класній роботі,

– поділилася українка.

Жінка радить не думати перед переїздом винятково про клімат та море – адже згодом може виявитися, що в країні надто багато інших недоліків.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Ось на що Ірина радить звернути увагу перед переїздом:

Наявність роботи . Оцінити ринок праці слід заздалегідь та подумати, ким ви можете працювати в Іспанії.

. Оцінити ринок праці слід заздалегідь та подумати, ким ви можете працювати в Іспанії. Пошук житла . Ціни на житло в Іспанії сильно коливаються залежно від міста. У Барселоні та Валенсії, наприклад, вони можуть сягати 1000 – 1500 євро за місяць у середньому, пише International Living.

. Ціни на житло в Іспанії сильно коливаються залежно від міста. У Барселоні та Валенсії, наприклад, вони можуть сягати 1000 – 1500 євро за місяць у середньому, пише International Living. Документи . Про оформлення документів слід подбати ще до переїзду. Якщо є діти, свідоцтво про народження потрібно обов'язково перекласти на іспанську.

. Про оформлення документів слід подбати ще до переїзду. Якщо є діти, свідоцтво про народження потрібно обов'язково перекласти на іспанську. Збереження. Їхати в Іспанію українка радить винятково з фінансовою подушкою.

Що ще розповідають українці за кордоном?