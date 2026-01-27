Укр Рус
27 січня, 11:05
"Дуже сильно про це пошкодували": українка про переїзд з Польщі до Італії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українська пара переїхала з Польщі до Італії через незадоволення кліматом та високими цінами на оренду в Польщі.
  • В Італії вони придбали власне житло і відзначають доброзичливе ставлення місцевих жителів, що дозволило їм розслабитися.

Українка, що жила у Польщі, зрештою наважилася на переїзд до Італії, і одразу ж пошкодувала – про те, що не зробила цього раніше.

Українська пара вирішила переїхати з міста Лодзь у Польщі та оселитися в Італії – на півдні країни їм вдалося придбати своє власне житло, повідомляє dr_tannyy.

Чому українка переїхала до Італії з Польщі?

З міста Лодзь українська пара "втекла" з кількох причин. 

Клімат

Не влаштовує українку в Польщі те, що там дуже рано починає темнішати, а повітря "настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно". 

Натомість Італія тішить горами, морем та постійною сонячною погодою. 

Житло

Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціну кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами, 
– поділилася українка. 

Ставлення

В Польщі дівчині в якийсь момент стало страшно говорити українською на вулиці, натомість в Італії вона змогла по-справжньому розслабитися.

Українка розповіла про переїзд з Польщі: дивіться відео

Вона поділилася, що люди там привітні та допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони самі не знають англійської. 

Тож ми дійсно пошкодували лише про одне – що не наважилися на цей переїзд раніше, 
– поділилася дівчина. 

