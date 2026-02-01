Як переїхати в Іспанію без грошей: проста порада від українки
- Українка, яка живе в Іспанії, стверджує, що переїзд до Іспанії без грошей практично неможливий, рекомендує мати заощадження для початкових витрат.
- Оренда житла в Іспанії може вимагати попередньої оплати за кілька місяців, а в містах як Барселона та Валенсія вона коштує від 1200 до 2000 доларів.
Чимало українців задумуються про переїзд за кордон, а сонячна Іспанія з морем та оливками є одним з найпопулярніших варіантів.
Українка, що живе в Іспанії, розповіла, що потрібно знати перед переїздом. І попри те, що чимало людей ставлять питання, як можна переїхати без грошей, відповідь у дівчини проста – ніяк, повідомляє nastia_espa.
Що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?
Українка переконана, що їхати до Іспанії без збережень не варто – та й здійснити так переїзд до іншої країни практично неможливо.
Ті, хто кажуть, що їхали сюди з нулем, або мають тут родичів, або просто недоговорюють правду. Бо якщо вам ніде жити, без грошей це нереально,
– поділилася дівчина.
Їй самій переїзд до Іспанії обійшовся приблизно у 4 000 євро – і це без розкоші, лише основні витрати: оренда квартири, рієлтор, перевезення речей та кота, страхування, записи на подачу документів.
Окрім того, це ще не все: під час пошуку житла та роботи жити та їсти в Іспанії все ще потрібно – і все це потрібно враховувати.
Тому моя чесна думка після реального переїзду: їхати в Іспанію без грошей – це ризик. Беріть з собою якомога більше. Це ваш спокій, безпека і час на адаптацію,
– додала українка.
Перед переїздом слід врахувати, що часто іспанські орендодавці просять платити оренду на кілька місяців, а іноді й на пів року наперед. У популярних містах, як-от у Барселоні та Валенсії, вартість оренди складає 1200 – 2000 доларів США, пише International Living.
