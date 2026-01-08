Укр Рус
Закордон Новини про роботу за кордоном У Польщі випробовують чотириденний робочий тиждень: хто отримає додатковий вихідний
8 січня, 17:55
3

У Польщі випробовують чотириденний робочий тиждень: хто отримає додатковий вихідний

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Польщі з 1 січня 2026 року розпочато тестування скороченого робочого тижня без зменшення зарплати, у якому беруть участь 90 роботодавців.
  • Програма фінансується з Фонду праці з бюджетом 50 мільйонів злотих і триватиме до 2027 року, після чого буде ухвалено рішення про зміни до Трудового кодексу.

З 1 січня 2026 року для працівників у Польщі відбулося чимало змін. Окрім того, що підвищилася мінімальна зарплатня та змінився спосіб нарахування стажу, почалося тестування скороченого робочого тижня.

Проєкт, що розпочався цьогоріч у Польщі, триватиме до кінця року, і у його проведенні беруть участь 90 роботодавців з усієї Польщі – як державні установи, так і приватні компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland

Цікаво Багатьом доведеться шукати роботу: що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році

Що слід знати про скорочений робочий тиждень у Польщі?

За умовами нової програми, що стартувала 1 січня, працівники можуть мати скорочений робочий тиждень або ж додаткові дні відпустки – і це без зменшення заробітної плати. Раніше голова Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк заявляла, що програма має на меті перевірити, як скорочення робочого часу вплине на бізнес, функціонування підприємств, якість роботи, ефективність та добробут працівників. 

Програма, втім, не нав'язує жорсткої моделі – і працедавці, що беруть у ній участь, можуть самостійно обрати, як скоротити час праці. Ось кілька запропонованих варіантів:

  • чотириденний робочий тиждень – додатковий вихідний у п'ятницю;
  • скорочений щоденний робочий час – 6 – 7 годин;
  • додаткові вихідні дні в кінці місяця;
  • подовжена відпустка;
  • гібридна модель.

Програма передбачає, що зміни мають стосуватися принаймні половини працівників у штаті, і протягом усього пілотного періоду зарплата не може бути зменшена. При цьому значна частина учасників програми – це органи місцевого самоврядування. Місцева влада наголошує, що скорочений робочий час напряму пов'язаний з цифровізацією, і мешканці не відчують жодних незручностей через зміни. 

Роботодавцям, що беруть участь у пілотній програмі, надають фінансування до 1 мільйона злотих – а середня підтримка становить приблизно 500 000 злотих, пише Forbes. Фінансують програму з Фонду праці, а загальний бюджет програми на 2025 – 2027 роки становить 50 мільйонів злотих. 

До 15 травня 2027 року роботодавці матимуть подати остаточні звіти та опитування працівників до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики – і тоді буде ухвалено рішення щодо можливих змін до Трудового кодексу у зв'язку зі скороченням робочого часу. 

Які ще новини з Польщі варто знати?