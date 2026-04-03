Апокаліпсис дістався Туреччини: піщана буря "зафарбувала" країну у червоне
- Піщана буря накрила турецькі провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія, перетворивши повітря на яскраво-помаранчеве і важке для дихання.
- У 31 провінції Туреччини оголошено жовтий код, з прогнозами синоптиків на сильні дощі, повені та заболочення.
3 квітня мережею почали ширитися кадри справжнісінького апокаліпсиса у Туреччині. Регіон накрила щільна піщана буря.
24 Канал зібрав кадри з турецьких міст.
Що відомо про піщану бурю у Туреччині?
Через піщану бурю повітря стало яскраво-помаранчевим.
Але колір не найгірше в цьому явищі – повітря в курортному місті теж стало нестерпним через велику концентрацію пилу.
Раніше пилова хмара спостерігалася в Греції, Лівії і навіть в Австралії.
А 3 квітня вона дісталася провінцій Адана, Хатай, Мугла та Анталія, які першими у Туреччині зустріли негоду.
Жовтий код оголошено загалом у 31 провінції країни. Синоптики також прогнозують сильні дощі, повені, заболочення.
Де ще була піщана буря?
2 квітня потужна піщана буря з Африки накрила острів Крит. Небо над регіоном вкрилося помаранчево-червоним пилом. Через негоду скасували понад 10 авіарейсів. Подібна ситуація була й на інших островах. До того ж на Наксосі, Санторіні, Тіносі та Сіросі йшов сильний дощ.
27 березня тропічний циклон "Нарелл" спричинив криваво-червоне небо й на західному узбережжі Австралії. Вітер підняв у повітря пил з ґрунтів з великим вмістом заліза.