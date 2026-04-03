Закордон Новини про життя за кордоном
3 квітня, 20:55
Апокаліпсис дістався Туреччини: піщана буря "зафарбувала" країну у червоне

Софія Рожик
Основні тези
  • Піщана буря накрила турецькі провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія, перетворивши повітря на яскраво-помаранчеве і важке для дихання.
  • У 31 провінції Туреччини оголошено жовтий код, з прогнозами синоптиків на сильні дощі, повені та заболочення.

3 квітня мережею почали ширитися кадри справжнісінького апокаліпсиса у Туреччині. Регіон накрила щільна піщана буря.

24 Канал зібрав кадри з турецьких міст.

Що відомо про піщану бурю у Туреччині?

Через піщану бурю повітря стало яскраво-помаранчевим.

Але колір не найгірше в цьому явищі – повітря в курортному місті теж стало нестерпним через велику концентрацію пилу.

Піщана буря у Туреччині: дивіться відео

 

Раніше пилова хмара спостерігалася в Греції, Лівії і навіть в Австралії.

А 3 квітня вона дісталася провінцій Адана, Хатай, Мугла та Анталія, які першими у Туреччині зустріли негоду. 

Жовтий код оголошено загалом у 31 провінції країни. Синоптики також прогнозують сильні дощі, повені, заболочення.

Де ще була піщана буря?

  • 2 квітня потужна піщана буря з Африки накрила острів Крит. Небо над регіоном вкрилося помаранчево-червоним пилом. Через негоду скасували понад 10 авіарейсів. Подібна ситуація була й на інших островах. До того ж на Наксосі, Санторіні, Тіносі та Сіросі йшов сильний дощ.

  • 27 березня тропічний циклон "Нарелл" спричинив криваво-червоне небо й на західному узбережжі Австралії. Вітер підняв у повітря пил з ґрунтів з великим вмістом заліза.