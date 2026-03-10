Жодного повернення грошей: Airbnb змушує туристів платити за номери на Близькому Сході

Через конфлікт на Близькому Сході чимало запланованих подорожей зірвалися – втім, навіть за поїздку, що не відбулася, мандрівникам доведеться платити.

Після початку військової операції Ізраїлю та США в Ірані чимало туристів, що опинилися на той момент у Перській затоці, не змогли вчасно повернутися додому. В той самий час тисячі мандрівників гарячково скасовували власні поїздки – тільки щоб виявити, що гроші їм не повернуть, пише Business Insider.

Яку політику Airbnb має на випадок війни?

Чимало людей, що бронюють Airbnb навіть не підозрюють, що компанія має продуманий алгоритм дій на випадок, якщо у регіоні розпочнеться війна. І ця політика дуже не подобається туристам – адже означає, що платити за номер доведеться навіть у випадку, якщо немає жодного шансу ним скористатися.

Наприклад, Марія Вайнер мала летіти з Ізраїлю до Бостона, аби відвідати близьких. В результаті вона опинилася у затяжній суперечці зі службою підтримкою Airbnb – після спроби скасувати бронювання у Бостоні, за яке вона вже заплатила 800 доларів, агент виявив співчуття, але відмовився повернути гроші.

Наша політика щодо великих надзвичайних ситуацій діє для регіонів світу, які зазнали проблем, що охоплюються цією політикою, таких як військові дії або закриття повітряного простору. Це означає, що гості, які мають відповідне бронювання в одному з цих регіонів, можуть скасувати його та отримати повернення коштів, а господарі можуть скасувати його без наслідків. Слід уточнити, що саме оголошення повинно знаходитися в ураженому регіоні,

– заявили представники Airbnb.

Тож попри те, що Вайнер не мала можливості вилетіти з Ізраїлю, вона все ж не відповідала умовам повернення коштів, адже бронювання оформлене в іншому регіоні. Повне відшкодування коштів вдалося отримати тільки після того, як медіа зв'язалися з Airbnb для коментарів, пише AOL.

Сама жінка радить виявляти наполегливість в поверненні грошей за бронювання.

Що ще слід знати туристам?