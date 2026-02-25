Польща різко обмежила безкоштовну медицину для українців: чи можна уникнути обмеження
- З 5 березня 2026 року у Польщі для більшості українців безкоштовні медичні послуги будуть доступні лише після сплати внесків на медичне страхування.
- Безкоштовна медицина залишиться доступною для постраждалих від катувань або зґвалтування, дітей, підлітків, вагітних жінок, жінок після пологів та осіб, які проживають у колективних закладах розміщення.
З 5 березня 2026 року у Польщі змінюються умови доступу українців до безкоштовних медичних послуг. Нові правила стосуються тих, хто прибув до країни після початку повномасштабної війни в Україні.
Більше про це розповіло видання In Poland. Для більшості українців зі статусом UKR медичні послуги будуть доступні лише після сплати внесків на медичне страхування.
Хто і надалі зможе отримувати медичні послуги безкоштовно?
При цьому безкоштовна медицина залишиться доступною лише для окремих категорій громадян:
- повнолітні українці, які постраждали від катувань або зґвалтування;
- діти та підлітки;
- вагітні жінки;
- жінки після пологів;
- особи, які проживають у колективних закладах розміщення.
Разом із цим, низку безкоштовних медичних послуг буде скасовано. Зокрема, відтепер без страховки не можна буде отримати лікування безпліддя чи видалення катаракти.
У Національному фонді охорони здоров'я (NFZ) наголосили, що повний спектр послуг доступний лише за наявності обов'язкового чи добровільного медичного страхування.
Польща різко обмежила безкоштовну медицину для українців / Фото Africa Images
Які правила діяли раніше?
Раніше, після початку війни в Україні, Польща ухвалила спеціальний закон, який дозволяв українським біженцям отримувати легальне проживання та медичну допомогу без страхування. Проте протягом останніх місяців доступ поступово обмежувався: 30 вересня 2025 року повнолітні українці без страховки втратили право на відшкодування витрат на ліки та стоматологію.
Попри це, вони все ще могли користуватися первинною та спеціалізованою амбулаторною допомогою, а також стаціонарним лікуванням. З 5 березня ці пільги для більшості втратять чинність.
Як змінилися правила захсту для українців у Польщі?
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує термін легального перебування українців у країні, але поступово ліквідуючи спеціальний правовий режим. Новий закон вимагає отримати номер PESEL протягом 30 днів після в'їзду.