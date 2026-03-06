Польща терміново закриває небо на сході країни

Польща на 3 місяці закриває частину повітряного простору на сході країни. Обмеження вводять з міркувань безпеки на вимогу військового командування і вони діятимуть протягом весни.

Про це повідомив Польському радіо речник PANSA Марцін Хадай. Таке рішення ухвалили через неодноразовий перетин кордону з боку безпілотників невідомого походження.

Дивіться також Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання

Що відомо про заборону?

Заборона буде продовжена з 10 березня і триватиме до 9 червня. Ініціатором запровадження обмежень виступило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Військові пояснюють цей крок необхідністю підвищення рівня безпеки та проведення заходів, пов'язаних з обороною держави.

Чи працюватимуть аепопорти Перемишля та Жешува?

Як пояснили у PANSA, обмеження стосуватимуться трьох кілометрів від поверхні землі. І охопить усі повітряні судна, в тому числі безпілотні. Для пересічного громадянина найбільш помітною буде заборона на розважальні та комерційні польоти малими літаками.



Де діятимуть обмеження / Фото PANSA

Ці обмеження також стосуються аерофотографів та геодезистів, для яких робота в прикордонній смузі стане практично неможливою без спеціального дозволу від PANSA. Винятком залишаються рятувальні операції, пожежогасіння та військові місії у межах НАТО.

Експерти відзначають, що авіакомпанії можуть бути змушені робити об'їзди, що призведе до незначного подовження часу рейсів до Азії. Уряд наголошує, що головним пріоритетом є захист критичної інфраструктури від сучасних методів шпигунства та саботажу з використанням дешевих безпілотних технологій. Таким чином, для більшості пасажирів заборона буде помітна лише опосередковано, аеропорти Перемишля та Жешува продовжать працювати, однак з урахуванням нових правил та обмежень у прикордонній зоні.

Що відомо про інциденти з БпЛА у Польщі?

Останнім часом над повітряним простором країн НАТО регулярно фіксують неідентифіковані дрони. Багато експертів припускають російське походження, однак офіційних підтверджень досі немає.

Наприкінці січня 2026 року поблизу військового центру радіоелектронної розвідки в місті Пшасниш стався загадковий інцидент. Там невідомий безпілотник впав усього за 70 метрів від сховища боєприпасів. Згодом БпЛА виявився іграшкою.