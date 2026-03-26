Польські діти отримують імена античних богів: дивовижна тенденція набирає обертів
- У Польщі набирає популярності тенденція давати дітям імена античних богів, таких як Зевс, Артеміда, Прометеуш, Ерос, Гера, Арес.
- Закони Польщі дозволяють давати рідкісні й незвичні імена, якщо вони не образливі або абсурдні, тоді як в Україні найпоширенішими є Олександр, Марко, Софія та Емілія з додаванням незвичних імен, як Арей та Еней.
Все більше батьків у Польщі при виборі імені для своїх малюків свідомо відходять від традицій та звертаються до далекого минулого. Вони обирають імена з виразним характером та символікою, що сягає тисячоліть, прагнучи надати дитині щось унікальне й значуще.
Про це з посиланням на реєстр PESEL передає офіційний польський портал відкритих даних, який називається Dane.gov.pl.
Дивіться також За що можуть "завернути" на кордоні з Польщею: зробити цю помилку легко
Які імена обирають поляки для своїх дітей?
У минулі десятиліття співробітники польських РАЦСів були б здивовані, якби хтось виявив бажання назвати своїх дітей, наприклад, Зевсом чи Артемідою. Сучасні правові норми, однак, надають значно більше свободи, якою батьки охоче користуються. Для одних пріоритетом є унікальність імені, для інших – його значення та символіка.
Згідно з реєстром PESEL, у Польщі нині можна зустріти такі античні імена:
- Прометеуш,
- Артеміда,
- Зеус,
- Ерос,
- Гера,
- Арес.
Хоча їх поки що небагато, тенденція до нестандартних імен стає помітною. Експерти вважають, що в найближчі роки в топі залишатимуться традиційні польські імена, такі як:
- Зофія,
- Зузанна,
- Нікодем,
- Ян.
Водночас завжди знайдеться частина батьків, які прагнуть виділити свою дитину через незвичне й оригінальне ім'я. Таким чином, античні імена залишаються радше поодиноким вибором, проте їхня присутність у сучасних польських родинах демонструє ширшу тенденцію: прагнення батьків до індивідуальності та символічної глибини, яка виходить за межі традицій.
Цікаво! Як пише LNG in Northern BC, закони Польщі дозволяють батькам давати дітям рідкісні, іноземні та навіть незвичні імена, якщо вони не є образливими або абсурдними, зокрема з історичним корінням.
Якими іменами називали дітей в Україні?
Раніше Мін'юст оприлюднив статистику щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у першому півріччі 2025 року за регіонами. Найчастіше батьки називали хлопчиків – Олександром і Марком, а дівчат – Софією та Емілією. Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні, слов'янські та імена персонажів із серіалів:
- Арей – Львівщина та Івано-Франківщина;
- Еней – Івано-Франківська, Полтавська, Сумська та Тернопільська області;
- Аскольд – Івано-Фраківщина і Тернопільщина;
- Зореслав – Вінниччина та Київ;
- Радомир – Донеччина, Рівненщина, Полтавщина та Чернігівщина;
- Карпо – Житомирська.