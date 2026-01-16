Biedronka під прицілом інспекції: у Польщі стартують масові перевірки магазинів
- Національна інспекція праці Польщі розпочала перевірки магазинів Biedronka через скарги на порушення трудових умов, такі як раптові зміни графіків та відмова у відпустках.
- Перевірки можуть призвести до штрафів до 2 000 злотих за кожне порушення, а в суді санкції можуть зрости до 30 000 злотих.
У Польщі розгортається масштабна перевірка однієї з найпопулярніших торгових мереж. Національна інспекція праці (PIP) оголосила про початок загальнонаціональних перевірок магазинів Biedronka після хвилі скарг від працівників.
Що сталося та чому інспекція звернула свою увагу на популярну мережу – розкаже 24 Канал з посиланням на biznes.interia.
Що саме перевірятимуть у магазинах?
За дорученням Головного інспектора праці районні інспекції перевірятимуть обрані магазини по всій країні. Інспектори зосередяться на тому, як у мережі:
- плануються робочі зміни,
- складаються графіки,
- чи своєчасно працівників інформують про їх зміну,
- а також чи дотримуються мінімальні періоди відпочинку.
Окрему увагу приділять праву на відпустки та вихідні дні, зокрема відпустці для догляду за дітьми віком до 14 років.
У Польщі перевірять магазини Biedronka / Фото Unsplash
Чому заговорили про перевірки?
Поштовхом до перевірок стали події грудня, коли, всупереч раніше затвердженим графікам, магазини Biedronka працювали навіть до 1 години ночі. Проте, за словами працівників, це лише верхівка айсберга. Люди повідомляють про:
- раптові зміни графіків буквально "з дня на день",
- роботу поза встановленим розкладом,
- примус до понаднормових годин та відмови у відпустках і вихідних.
Особливе обурення викликають повідомлення про відмову у так званій "дитячій" відпустці.
Довідка. Згідно зі статтею 188 Трудового кодексу Польщі, кожен працівник має гарантоване право на вихідні для догляду за дитиною до 14 років, і роботодавець не може відмовити в їх наданні.
У соціальних мережах працівники стверджують, що подібні проблеми нібито існують у магазинах мережі по всій країні. Якщо перевірки PIP підтвердять порушення трудового законодавства, на Biedronka можуть накласти штрафи до 2 000 злотих за кожне порушення. У разі передачі справи до суду сума санкцій може зрости до 30 000 злотих.
За якої температури у Польщі можна припинити працювати?
У Польщі роботодавці зобов'язані забезпечити безпечні умови праці, зокрема, температура в приміщенні для офісної роботи не має бути нижчою за 18 градусів, а для важкої фізичної праці – не нижчою за 14 градусів.
Працівники можуть відмовитися від роботи, якщо умови загрожують їхньому життю чи здоров'ю, а роботодавці повинні забезпечити гарячі напої та додаткове харчування під час екстремальних температур.