Закордон Новини про життя за кордоном Biedronka під прицілом інспекції: у Польщі стартують масові перевірки магазинів
16 січня, 12:41
2

Biedronka під прицілом інспекції: у Польщі стартують масові перевірки магазинів

Альона Гогунська
Основні тези
  • Національна інспекція праці Польщі розпочала перевірки магазинів Biedronka через скарги на порушення трудових умов, такі як раптові зміни графіків та відмова у відпустках.
  • Перевірки можуть призвести до штрафів до 2 000 злотих за кожне порушення, а в суді санкції можуть зрости до 30 000 злотих.

У Польщі розгортається масштабна перевірка однієї з найпопулярніших торгових мереж. Національна інспекція праці (PIP) оголосила про початок загальнонаціональних перевірок магазинів Biedronka після хвилі скарг від працівників.

Що сталося та чому інспекція звернула свою увагу на популярну мережу – розкаже 24 Канал з посиланням на biznes.interia.

Що саме перевірятимуть у магазинах?

За дорученням Головного інспектора праці районні інспекції перевірятимуть обрані магазини по всій країні. Інспектори зосередяться на тому, як у мережі:

  • плануються робочі зміни,
  • складаються графіки,
  • чи своєчасно працівників інформують про їх зміну,
  • а також чи дотримуються мінімальні періоди відпочинку. 

Окрему увагу приділять праву на відпустки та вихідні дні, зокрема відпустці для догляду за дітьми віком до 14 років.


У Польщі перевірять магазини Biedronka / Фото Unsplash

Чому заговорили про перевірки?

Поштовхом до перевірок стали події грудня, коли, всупереч раніше затвердженим графікам, магазини Biedronka працювали навіть до 1 години ночі. Проте, за словами працівників, це лише верхівка айсберга. Люди повідомляють про:

  • раптові зміни графіків буквально "з дня на день",
  • роботу поза встановленим розкладом,
  • примус до понаднормових годин та відмови у відпустках і вихідних. 

Особливе обурення викликають повідомлення про відмову у так званій "дитячій" відпустці. 

Довідка. Згідно зі статтею 188 Трудового кодексу Польщі, кожен працівник має гарантоване право на вихідні для догляду за дитиною до 14 років, і роботодавець не може відмовити в їх наданні. 

У соціальних мережах працівники стверджують, що подібні проблеми нібито існують у магазинах мережі по всій країні. Якщо перевірки PIP підтвердять порушення трудового законодавства, на Biedronka можуть накласти штрафи до 2 000 злотих за кожне порушення. У разі передачі справи до суду сума санкцій може зрости до 30 000 злотих.

За якої температури у Польщі можна припинити працювати?

У Польщі роботодавці зобов'язані забезпечити безпечні умови праці, зокрема, температура в приміщенні для офісної роботи не має бути нижчою за 18 градусів, а для важкої фізичної праці – не нижчою за 14 градусів.

Працівники можуть відмовитися від роботи, якщо умови загрожують їхньому життю чи здоров'ю, а роботодавці повинні забезпечити гарячі напої та додаткове харчування під час екстремальних температур.