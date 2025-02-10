10 лютого, 10:27
6 різних способів сказати "я не знаю" польською мовою
Основні тези
- Є аж 6 різних способів сказати "я не знаю".
- Однак туристам все ж рекомендується використовувати "nie wiem" під час спілкування з незнайомцями.
Польська мова надзвичайно багата. Зокрема існує 6 різних способів сказати "я не знаю", що точно знадобиться туристу.
Про різні варіанти "я не знаю" польською мовою розповідає 24 Канал із посиланням на відео @onpolish.
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6 способів сказати "я не знаю" польською
Найпростіше сказати "я не знаю" – nie wiem. Однак якщо хочете здивувати поляків, то можна скористатися аналогами:
- Nie mam pojęcia – Не маю поняття;
- Skąd mam wiedzieć? – Звідки я знаю?;
- Nie ogarniam – Не врубаюсь;
- Nie kumam – Не допетрав;
- Nie czaję – Не доганяю;
- Nie kapuję – Не шарю.
Отже, тепер у випадку, якщо у вас, наприклад, запитають дорогу, ви зможете використати аж 6 варіантів. Хоча із незнайомцями все ж радимо використовувати "nie wiem".
Поляки активно використовують сленг. Раніше ми розповідали про грубі вислови та прокльони польською.