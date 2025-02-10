Укр Рус
Закордон Життя за кордоном 6 різних способів сказати "я не знаю" польською мовою
10 лютого, 10:27
1

6 різних способів сказати "я не знаю" польською мовою

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Є аж 6 різних способів сказати "я не знаю".
  • Однак туристам все ж рекомендується використовувати "nie wiem" під час спілкування з незнайомцями.

Польська мова надзвичайно багата. Зокрема існує 6 різних способів сказати "я не знаю", що точно знадобиться туристу.

Про різні варіанти "я не знаю" польською мовою розповідає 24 Канал із посиланням на відео @onpolish.

Дивіться також "Буряк" та "цибуля": чому поляки обзиваються овочами

6 способів сказати "я не знаю" польською

Найпростіше сказати "я не знаю" – nie wiem. Однак якщо хочете здивувати поляків, то можна скористатися аналогами:

  • Nie mam pojęcia – Не маю поняття;
  • Skąd mam wiedzieć? – Звідки я знаю?;
  • Nie ogarniam – Не врубаюсь;
  • Nie kumam – Не допетрав;
  • Nie czaję – Не доганяю;
  • Nie kapuję – Не шарю.

Отже, тепер у випадку, якщо у вас, наприклад, запитають дорогу, ви зможете використати аж 6 варіантів. Хоча із незнайомцями все ж радимо використовувати "nie wiem".

Поляки активно використовують сленг. Раніше ми розповідали про грубі вислови та прокльони польською.