"Бідна країна": українка розповіла, чи реально знайти роботу в Іспанії
- Українка Ірина, яка живе в Іспанії, розповіла, що знайти роботу можливо, але важливо знати мову та мати навички.
- Для пошуку роботи в Іспанії Ірина радить використовувати сайти LinkedIn, Infojobs, Indeed та Job Today.
Українка Ірина живе в Іспанії вже півтора року – і люди, які замислюються про переїзд, постійно запитують її, чи реально у цій країні відшукати роботу.
Іспанія – це неймовірна сонячна країна з приємним кліматом, що тішить понад 300 сонячними днями на рік. Не дивно, що все більше українців замислюються про переїзд саме туди. Та головне питання, яке турбує багатьох, стосується роботи й складності її пошуку, розповідає ira.fedoriichuk.
Чи реально знайти роботу в Іспанії?
Рівень безробіття в Іспанії досить високий – втім, 2025 року він вперше впав до 10.45% – а це найнижчий рівень за останні 18 років, і нижче ринкових очікувань у 10.6%, пише Trading Economics. Українка Ірина запевняє, що знайти роботу можливо, але все ж є кілька нюансів, які краще знати перед переїздом.
Найперше, що вам будуть говорити, коли ви сюди будете переїжджати, це те, що тут бідна країна і роботи тут немає. Я погоджуюся з тим, що зарплати тут невисокі, але робота є,
– поділилася блогерка.
Українка розповіла про пошук роботи в Іспанії: дивіться відео
Та перше, що потрібно зробити для пошуку роботи – це вивчити іспанську мову принаймні на базовому рівні. Навіть це допоможе легше знайти підробіток – втім, сподіватися одразу знайти "класну" роботу не варто.
Також дівчина зауважила, що чимало залежить і від того, що ви вмієте робити. Майстрам у beauty-сфері українка радить шукати роботу в українських салонах, а ось офіціантам чи кухарям потрібно розносити свої видруковані резюме по закладах.
Багато хто жаліється на "старожилів" – тих людей, які тут вже давно. Але саме ці люди допомогли мені знайти роботу. Отже, висновок: сарафанне радіо тут працює,
– додала українка.
Шукати вакансії в Іспанії Ірина радить на таких сайтах:
- LinkedIn;
- Infojobs;
- Indeed;
- Job Today.
