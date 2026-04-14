Испания – это невероятная солнечная страна с приятным климатом, что радует более 300 солнечными днями в год. Неудивительно, что все больше украинцев задумываются о переезде именно туда. И главный вопрос, который беспокоит многих, касается работы и сложности ее поиска, рассказывает ira.fedoriichuk.

Реально ли найти работу в Испании?

Уровень безработицы в Испании достаточно высокий – впрочем, 2025 года он впервые упал до 10.45% – а это самый низкий уровень за последние 18 лет, и ниже рыночных ожиданий в 10.6%, пишет Trading Economics. Украинка Ирина уверяет, что найти работу возможно, но все же есть несколько нюансов, которые лучше знать перед переездом.

Первое, что вам будут говорить, когда вы сюда будете переезжать, это то, что здесь бедная страна и работы здесь нет. Я согласна с тем, что зарплаты здесь невысокие, но работа есть,

– поделилась блогерша.

И первое, что нужно сделать для поиска работы – это выучить испанский язык по крайней мере на базовом уровне. Даже это поможет легче найти подработку – впрочем, надеяться сразу найти "классную" работу не стоит.

Также девушка заметила, что многое зависит и от того, что вы умеете делать. Мастерам в beauty-сфере украинка советует искать работу в украинских салонах, а вот официантам или поварам нужно разносить свои отпечатанные резюме по заведениям.

Многие жалуются на "старожилов" – тех людей, которые здесь уже давно. Но именно эти люди помогли мне найти работу. Итак, вывод: сарафанное радио здесь работает,

– добавила украинка.

Искать вакансии в Испании Ирина советует на таких сайтах:

LinkedIn;

Infojobs;

Indeed;

Job Today.

