Хаосу на вулицях більше не буде: в одній зі столиць Європи заборонили прокат електросамокатів
- З 1 січня 2026 року у Празі заборонять прокат електросамокатів, щоб очистити громадський простір від хаотичного руху.
- Влада Праги вирішила це через скарги мешканців на загороджені вулиці та небезпеку для пішоходів, оскільки електросамокати частіше потрапляють в аварії.
У столиці Чехії вирішили заборонити прокат електросамокатів. Заборона на цей вид транспорту у Празі набуде чинності з 1 січня 2026 року.
Влада Праги пояснює, що це очистить громадський простір від неконтрольованого руху електросамокатів.. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ceske noviny.
Чому у Празі ухвалили таке рішення?
Головною причиною влада Праги називає скарги з боку мешканців, що припарковані самокати загороджують вулиці, а їхні користувачі, особливо туристи, наражають на небезпеку пішоходів, небезпечно їздять тротуарами. Крім того, у мерії зазначили, що електросамокати частіше потрапляють в аварії, ніж велосипеди.
Голова Чеської піратської партії та відповідальний за транспорт у мерії Праги Зденек Гржиб заявив, що у столиці запроваджують чіткі правила, які мають впорядкувати використання електросамокатів і звільнити громадський простір від хаотичного руху. За його словами, ці засоби пересування у центрі міста частіше служать туристам для розваг, ніж як реальний транспорт.
Електросамокати нарешті скасовані! Моя пропозиція нарешті схвалена міською радою. З січня у Празі діє нова система регулювання громадського транспорту, яка включає заборону на надання електросамокатів,
– написав політик.
Як відреагував бізнес?
У компанії Lime, яка постачає самокати для Чехії та Угорщини, заявили, що компанія шкодує про це рішення влади. Директор компанії в Чехії Вацлав Петр зазначив, що у містах, де ведеться конструктивний діалог з операторами, система прокату електросамокатів може ефективно функціонувати й бути корисною для мешканців. За даними компанії, орендованими самокатами переважно користуються саме місцеві жителі, а не туристи.
