Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом
- З початку 2026 року документи у поїздах "Укрзалізниці" перевірятимуть під час руху без зупинок.
- Для в'їзду в Польщу українцям потрібна медична страховка, інакше їм можуть відмовити у в'їзді.
Українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.
В яких поїздах документи перевірятимуть без зупинок?
На сьогодні прискорений контроль під час руху діє у поїздах "Інтерсіті", що курсують до Польщі. За словами Демченка, з нового року система пошириться ще на дев'ять пар потягів, тобто на 18 рухомих складів загалом, що прямують на виїзд та в’їзд.
Першими режим прискореного контролю випробують у поїздах "Київ – Перемишль" та "Київ – Хелм". Згодом система буде поширена на всі визначені маршрути після успішного тестування прикордонниками, митниками та "Укрзалізницею".
Згідно з рішенням уряду, прискорений прикордонний контроль стосуватиметься:
- 10 потягів у напрямку Перемишля;
- 4 пари потягів (8 складів) у напрямку Хелма.
Ця новація дозволить пасажирам економити час на кордоні та зробить поїздки до Польщі більш зручними та передбачуваними.
Прикордонний контроль в потязі / Фото "Суспільне"
Без якого важливого документу українців не пустять у Польщу?
Як пише Visit Ukraine, українці, які подорожують за кордон, повинні мати медичну страховку, інакше можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Для подорожей тривалістю 3 – 30 днів достатньо стандартного туристичного страхового поліса, який покриває:
- невідкладну медичну допомогу;
- госпіталізацію;
- оперативні втручання;
- транспортування в лікарню;
- репатріацію у разі смерті.
На кордоні з якими країнами зараз найбільші черги?
- Найбільші черги на кордоні України з ЄС фіксуються з Польщею, де припадає приблизно 50% пасажиропотоку.
- Пасажиропотік зростає через новорічно-різдвяний період, і 21 грудня кордон перетнули майже 155 тисяч громадян, з більшістю на в'їзд в Україну.