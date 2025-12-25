Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом

Українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.

В яких поїздах документи перевірятимуть без зупинок?

На сьогодні прискорений контроль під час руху діє у поїздах "Інтерсіті", що курсують до Польщі. За словами Демченка, з нового року система пошириться ще на дев'ять пар потягів, тобто на 18 рухомих складів загалом, що прямують на виїзд та в’їзд.

Першими режим прискореного контролю випробують у поїздах "Київ – Перемишль" та "Київ – Хелм". Згодом система буде поширена на всі визначені маршрути після успішного тестування прикордонниками, митниками та "Укрзалізницею".

Згідно з рішенням уряду, прискорений прикордонний контроль стосуватиметься:

10 потягів у напрямку Перемишля;

4 пари потягів (8 складів) у напрямку Хелма.

Ця новація дозволить пасажирам економити час на кордоні та зробить поїздки до Польщі більш зручними та передбачуваними.



Прикордонний контроль в потязі / Фото "Суспільне"

Без якого важливого документу українців не пустять у Польщу?

Як пише Visit Ukraine, українці, які подорожують за кордон, повинні мати медичну страховку, інакше можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Для подорожей тривалістю 3 – 30 днів достатньо стандартного туристичного страхового поліса, який покриває:

невідкладну медичну допомогу;

госпіталізацію;

оперативні втручання;

транспортування в лікарню;

репатріацію у разі смерті.

