Укр Рус
Закордон Туризм Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом
25 грудня, 22:05
2

Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом

Альона Гогунська
Основні тези
  • З початку 2026 року документи у поїздах "Укрзалізниці" перевірятимуть під час руху без зупинок.
  • Для в'їзду в Польщу українцям потрібна медична страховка, інакше їм можуть відмовити у в'їзді.

Українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Що відбувається на кордоні у день Різдва: у яких пунктах пропуску є черги та де вони найбільші 

В яких поїздах документи перевірятимуть без зупинок?

На сьогодні прискорений контроль під час руху діє у поїздах "Інтерсіті", що курсують до Польщі. За словами Демченка, з нового року система пошириться ще на дев'ять пар потягів, тобто на 18 рухомих складів загалом, що прямують на виїзд та в’їзд. 

Першими режим прискореного контролю випробують у поїздах "Київ – Перемишль" та "Київ – Хелм". Згодом система буде поширена на всі визначені маршрути після успішного тестування прикордонниками, митниками та "Укрзалізницею". 

Згідно з рішенням уряду, прискорений прикордонний контроль стосуватиметься: 

  • 10 потягів у напрямку Перемишля;
  • 4 пари потягів (8 складів) у напрямку Хелма. 

Ця новація дозволить пасажирам економити час на кордоні та зробить поїздки до Польщі більш зручними та передбачуваними.


Прикордонний контроль в потязі / Фото "Суспільне"

Без якого важливого документу українців не пустять у Польщу?

Як пише Visit Ukraine, українці, які подорожують за кордон, повинні мати медичну страховку, інакше можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Для подорожей тривалістю 3 – 30 днів достатньо стандартного туристичного страхового поліса, який покриває:

  • невідкладну медичну допомогу;
  • госпіталізацію;
  • оперативні втручання;
  • транспортування в лікарню;
  • репатріацію у разі смерті. 

На кордоні з якими країнами зараз найбільші черги?

  • Найбільші черги на кордоні України з ЄС фіксуються з Польщею, де припадає приблизно 50% пасажиропотоку.
  • Пасажиропотік зростає через новорічно-різдвяний період, і 21 грудня кордон перетнули майже 155 тисяч громадян, з більшістю на в'їзд в Україну.