Ось за якої температури у Польщі можна припинити працювати: не всі знають

Екстремальні морози створюють проблеми у транспорті по всій Європі, але також вони можуть й ускладнити роботу для багатьох людей.

Виявляється, працівники у Польщі можуть не виходити на роботу без жодних наслідків, якщо позначка термометра опускається нижче певного значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Inpoland.

Цікаво У Польщі українку не пустили в літак через невдалий жарт: що вона утнула

За якої температури працівник може не виходити на роботу?

Взимку в деяких регіонах Польщі температура опустилася до неймовірних -20 градусів, тож питання виходу на роботу постало досить гостро. Та, виявляється, за екстремальних погодних умов роботодавець у Польщі не має права змушувати працівників виконувати роботу, якщо це загрожує їхньому життю чи здоров'ю.

Робота за низьких температур регулюється Трудовим кодексом та правилами охорони праці. Згідно з ними роботодавці зобов'язані забезпечити безпечні умови праці, а також захищати здоров'я своїх працівників.

Зокрема, під час виконання роботи у працівників обов'язково має бути доступ до тепла, адже виконання важкої фізичної роботи за низьких температур протягом тривалого часу може призвести до максимально неприємних наслідків.

Ось які температурні вимоги є в Польщі:

легка та офісна робота – температура у приміщенні не має бути нижчою за 18 градусів. Якщо позначка термометра опустилася до 17°C, роботодавець вже порушує закон;

– температура у приміщенні не має бути нижчою за 18 градусів. Якщо позначка термометра опустилася до 17°C, роботодавець вже порушує закон; важка фізична праця – температура у цехах, складах та інших приміщеннях не має бути нижчою за 14 градусів.

Втім, є такі місця, де підтримувати подібну температуру просто неможливо – наприклад, холодильні камери. У такому випадку в обов'язках роботодавця створити спеціальне приміщення, де можна обігрітися.

Але є також і випадки, коли працівник може відмовитися від виконання своїх обов'язків. Якщо існує обґрунтована загроза його життю та здоров'ю, а повідомлення про це відповідальної особи було неефективним, він має право не виходити на роботу. До таких ситуацій належить виконання роботи за низької температури, що порушують вимоги, описані вище.

Також роботодавці в Польщі зобов'язані забезпечувати працівників гарячими напоями, якщо вони працюють на вулиці за температури нижчої за 10°C, або ж коли вони працюють у приміщеннях, де температура нижча за стандартну дозволену. А працівники, що працюють в умовах з ризиком для здоров'я, можуть також розраховувати на додаткове харчування. Зокрема, до таких умов належать:

значні фізичні навантаження;

висока вологість повітря;

дуже низькі температури.

Які ще новини з Польщі варто знати?