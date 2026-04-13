В Канаде поддержали отмену виз для украинцев: что изменится для туристов

Правящая Либеральная партия Канады выступила за отмену виз для украинцев на краткосрочные поездки. Вместо этого предлагается ввести электронное разрешение на въезд по аналогии со странами ЕС.

Таким образом Канада подтверждает поддержку Украине. Об этом говорится в итоговом документе съезда Либеральной партии Канады.

Что известно о безвизе с Канадой?

Съезд правящей Либеральной партии Канады поддержал резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение полугода, что соответствует подходу, который Канада применяет к европейским партнерам.

Вместо традиционных виз предлагается ввести электронное разрешение на въезд – аналог системы, которая уже действует для граждан Европейского Союза. В партии отмечают, что такой шаг станет подтверждением поддержки Украины и преданности демократическим ценностям.

Стоит отметить! Именно Либеральная партия Канады формирует действующее правительство страны, а ее съезды проходят раз в два года и определяют ключевые политические приоритеты. Нынешнее мероприятие прошло в Монреале и завершилось в воскресенье.

Несмотря на то, что партия еще в 2016 году официально поддержала идею безвизового режима для Украины, она до сих пор не была реализована на практике.

