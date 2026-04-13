В Канаде поддержали отмену виз для украинцев: что изменится для туристов
Правящая Либеральная партия Канады выступила за отмену виз для украинцев на краткосрочные поездки. Вместо этого предлагается ввести электронное разрешение на въезд по аналогии со странами ЕС.
Таким образом Канада подтверждает поддержку Украине. Об этом говорится в итоговом документе съезда Либеральной партии Канады.
Что известно о безвизе с Канадой?
Съезд правящей Либеральной партии Канады поддержал резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение полугода, что соответствует подходу, который Канада применяет к европейским партнерам.
Вместо традиционных виз предлагается ввести электронное разрешение на въезд – аналог системы, которая уже действует для граждан Европейского Союза. В партии отмечают, что такой шаг станет подтверждением поддержки Украины и преданности демократическим ценностям.
Стоит отметить! Именно Либеральная партия Канады формирует действующее правительство страны, а ее съезды проходят раз в два года и определяют ключевые политические приоритеты. Нынешнее мероприятие прошло в Монреале и завершилось в воскресенье.
Несмотря на то, что партия еще в 2016 году официально поддержала идею безвизового режима для Украины, она до сих пор не была реализована на практике.
Какие правила для украинцев действуют за рубежом?
Канада упростила условия пребывания для украинцев, продлив сроки для оформления документов до 31 марта 2027 года. Новые правила позволяют украинцам подавать заявки на продление разрешения на работу максимум на 3 года, если они прибыли до 31 марта 2024 года.
Украинцы за рубежом могут получать паспорта в сервисных центрах VFS Global в США, Канаде и Великобритании без повторных визитов в консульства. В будущем географию планируют расширить.
Кроме того, Чехия предлагает пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины. В то же время Чехия не может самостоятельно изменить правила, поскольку механизм временной защиты регулируется на уровне ЕС.