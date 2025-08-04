Многие друзья Элли посещали ее в Украине – и есть несколько вещей, которые комментировали почти все из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на elliesukrainianlife.

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Что думают об Украине британцы?

Блогер Элли поделилась, что ее друзья изменили свое мнение об Украине, пока посещали ее.

Обычно они приезжают немного нервные, даже до полномасштабного вторжения, и всегда волновались посещать меня, приезжали только увидеть меня. Они не планировали осматривать Украину,

– рассказала она.

Впрочем, впоследствии все они хотят вернуться снова, и многие из друзей Элли уже посещали ее более, чем один раз. Они открывают для себя "очарование Украины" и в дальнейшем приезжают уже не только для того, чтобы посетить подругу, но и с целью туризма.

Но есть еще несколько вещей, которые удивляют британцев.

Еда

Многие британцы, посещавшие Элли, заметили, что еда в Украине на вкус гораздо лучше, чем в Великобритании. В частности говорится об отдельных ингредиентах – морковь, помидоры и огурцы.

Британка рассказала, что ее друзья думают об Украине: смотрите видео

Чистота

Элли живет в Измаиле, и британцы удивляются, насколько чистым и опрятным выглядит город.

Им нравится, что город очень ухоженный,

– отметила Элли.

Бездомные собаки

Британцы удивляются и большому количеству бездомных собак – а также жетонам на их ушах, обозначающих, что животное было привито и стерилизовано.

К слову, ранее мы уже писали о том, как избежать обмана во время работы в Германии – украинка рассказала о своем опыте.