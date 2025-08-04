Чимало друзів Еллі відвідували її в Україні – і є кілька речей, які коментували майже усі з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на elliesukrainianlife.

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Що думають про Україну британці?

Блогерка Еллі поділилася, що її друзі змінили свою думку про Україну, поки відвідували її.

Зазвичай вони приїжджають трохи нервові, навіть до повномасштабного вторгнення, і завжди хвилювалися відвідувати мене, приїздили лише побачити мене. Вони не планували оглядати Україну,

– розповіла вона.

Втім, згодом усі вони хочуть повернутися знову, і чимало з друзів Еллі вже відвідували її більше, ніж один раз. Вони відкривають для себе "чарівність України" і надалі приїздять вже не лише для того, аби відвідати подругу, але й з метою туризму.

Та є ще кілька речей, які дивують британців.

Їжа

Чимало британців, що відвідували Еллі, помітили, що їжа в Україні смакує набагато краще, ніж у Британії. Зокрема мовиться про окремі інгредієнти – моркву, помідори та огірки.

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Чистота

Еллі живе в Ізмаїлі, і британці дивуються, наскільки чистим та охайним виглядає місто.

Їм подобається, що місто дуже доглянуте,

– відзначила Еллі.

Безпритульні собаки

Британці дивуються і великій кількості безпритульних собак – а також жетонам на їхніх вухах, що позначають, що тварина була щеплена та стерилізована.

До слова, раніше ми вже писали про те, як уникнути обману під час роботи в Німеччині – українка розповіла про свій досвід.