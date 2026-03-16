Эту ошибку совершают многие туристы: вот что никогда нельзя ввозить в ЕС
16 марта, 15:49
Марина Блохина
Основні тези
  • В ЕС запрещено ввозить молочные и мясные продукты, за исключением сухого детского молока, специального питания или корма для животных из стран ЕС, не более 2 кг на человека.
  • Запрещено провозить материалы, пропагандирующие насилие, ядовитые вещества, оружие, а также определенные лекарства, такие как анальгин и препараты с барбитуратами, без соответствующей документации.

Никто не хочет, чтобы часть вещей конфисковали прямо на границе – или отказали во въезде в другую страну. Для того, чтобы этого не произошло, следует проверить свой багаж на наличие запрещенных товаров и продуктов в ЕС.

Из-за провоза запрещенных продуктов прохождение границы может занять значительно больше времени. И не все украинцы знают, какую еду, товары и лекарства лучше вообще не брать с собой, пишет Государственная таможенная служба.

Что нельзя ввозить в ЕС?

Основной запрет, о котором всегда нужно помнить, касается молочных и мясных продуктов. Все такие товары на границе будут подлежать утилизации – в том числе бутерброды, упакованные в дорогу. А вот если попытаетесь умолчать о таких товарах, это может привести к штрафу или даже к уголовной ответственности.

Впрочем, есть несколько исключений – а именно сухое детское молоко, специальное питание или корм для животных, что нужен из соображений здоровья. Но для этого они должны происходить из стран ЕС (за исключением Фарерских островов, Гренландии и Исландии) и их количество не должно превышать ограничения в 2 килограмма на человека.

Также нельзя везти в ЕС:

  • материалы, пропагандирующие насилие, войну и расизм;
  • ядовитые и взрывоопасные вещества;
  • холодное и огнестрельное оружие и взрывчатые материалы;
  • средства самозащиты – например, газовый баллончик.

Какие лекарства нельзя везти в ЕС?

При наличии оригинальной упаковки в ЕС можно провозить до 20 таблеток препаратов, но в некоторых случаях требуется не только оно, но также наличие инструкции и рецепта с печатью и подписью врача, пишет Zoll. К таковым относятся эти препараты:

  • Ацеторфин;
  • Бронхоцин;
  • Бронхолитин;
  • Буфотенин;
  • Эфедрин;
  • Инсоновин;
  • Каффетин;
  • Кетанов;
  • Тодтерпин;
  • Метокситоин;
  • Нео Теофедрин;
  • Нурофен Плюс;
  • Седалгин;
  • Солутан;
  • Тефедрин-Н;
  • Терпинкод.

Кроме того, нельзя везти в ЕС одни очень привычные для украинцев лекарства – а именно анальгин. В некоторых странах его продают только по рецепту, а в других запретили полностью. Дополнительно нужно проверить все препараты, содержащие барбитураты – в ряде стран ЕС валокордин, барбовал, корвалол и т.д. окажутся под запретом.

