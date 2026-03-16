Эту ошибку совершают многие туристы: вот что никогда нельзя ввозить в ЕС
Никто не хочет, чтобы часть вещей конфисковали прямо на границе – или отказали во въезде в другую страну. Для того, чтобы этого не произошло, следует проверить свой багаж на наличие запрещенных товаров и продуктов в ЕС.
Из-за провоза запрещенных продуктов прохождение границы может занять значительно больше времени. И не все украинцы знают, какую еду, товары и лекарства лучше вообще не брать с собой, пишет Государственная таможенная служба.
Что нельзя ввозить в ЕС?
Основной запрет, о котором всегда нужно помнить, касается молочных и мясных продуктов. Все такие товары на границе будут подлежать утилизации – в том числе бутерброды, упакованные в дорогу. А вот если попытаетесь умолчать о таких товарах, это может привести к штрафу или даже к уголовной ответственности.
Впрочем, есть несколько исключений – а именно сухое детское молоко, специальное питание или корм для животных, что нужен из соображений здоровья. Но для этого они должны происходить из стран ЕС (за исключением Фарерских островов, Гренландии и Исландии) и их количество не должно превышать ограничения в 2 килограмма на человека.
Также нельзя везти в ЕС:
- материалы, пропагандирующие насилие, войну и расизм;
- ядовитые и взрывоопасные вещества;
- холодное и огнестрельное оружие и взрывчатые материалы;
- средства самозащиты – например, газовый баллончик.
Какие лекарства нельзя везти в ЕС?
При наличии оригинальной упаковки в ЕС можно провозить до 20 таблеток препаратов, но в некоторых случаях требуется не только оно, но также наличие инструкции и рецепта с печатью и подписью врача, пишет Zoll. К таковым относятся эти препараты:
- Ацеторфин;
- Бронхоцин;
- Бронхолитин;
- Буфотенин;
- Эфедрин;
- Инсоновин;
- Каффетин;
- Кетанов;
- Тодтерпин;
- Метокситоин;
- Нео Теофедрин;
- Нурофен Плюс;
- Седалгин;
- Солутан;
- Тефедрин-Н;
- Терпинкод.
Кроме того, нельзя везти в ЕС одни очень привычные для украинцев лекарства – а именно анальгин. В некоторых странах его продают только по рецепту, а в других запретили полностью. Дополнительно нужно проверить все препараты, содержащие барбитураты – в ряде стран ЕС валокордин, барбовал, корвалол и т.д. окажутся под запретом.
