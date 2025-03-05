5 перенаселенных городов Европы, которые больше не хотят туристов

В Европе очень много красивых мест, которые было бы интересно посетить. Но в последние годы некоторые города страдают от чрезмерного туризма.

Поскольку скоро в Европе начнется новый туристический сезон, команда экспертов Fodor's Travel назвала самые горячие точки, чтобы люди учли влияние чрезмерного туризма в этих городах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Куда не стоит ехать в 2025 году

Когда слишком много посетителей приезжают в пункт назначения, это приводит к чрезмерному туризму.

Сейчас Испания является одной из наиболее пострадавших от этого явления стран на континенте. В прошлом году там приняли жесткие меры по Airbnb и аренде на отдых. А местные жители Барселоны даже мочили гостей города водяными пистолетами, скандируя: "туристы домой".

Однако это не единственное направление Европы, где жители устали от толп туристов.

Города, которые не хотят туристов:

Барселона;

Майорка;

Канарские острова;

Лиссабон;

Венеция.

Эксперты советуют учитывать проблемы этих направлений, ведь чрезмерный туризм ухудшает качество жизни местного населения.

Он приводит к перенаселенности, росту цен, проблем с жильем, ухудшение состояния инфраструктуры и окружающей среды.