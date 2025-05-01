Индия проведет перепись населения по кастам: для чего это

Кабинет министров Индии принял важное решение, которое предусматривает включение информации о кастах в будущую национальную перепись населения. Этот шаг знаменует собой отход от предыдущей практики, когда кастовые опросы проводились исключительно на уровне отдельных штатов.

Кабмин не определил конкретной даты начала десятилетней переписи населения, которая изначально была запланирована на 2021 год. Ее отложили из-за пандемии COVID-19 и различных технических проблем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Индия проведет перепись населения с вопросом о кастах

Кастовая система, глубоко укоренившаяся в истории Индии на протяжении тысячелетий, продолжает играть значительную роль в формировании социального и политического ландшафта страны. Многочисленные политические партии отстаивают интересы определенных каст, а государственные учреждения вводят квоты для представителей низших каст в сфере занятости и образования.

Сторонники переписи населения по кастовому признаку утверждают, что это будет способствовать более эффективному распределению государственных ресурсов и помощи. И наоборот, критики утверждают, что кастовые различия не должны иметь значения для нации, которая стремится к глобальной популярности.

Несколько штатов провели опрос для перечня каст, некоторые штаты сделали это хорошо, другие сделали это исключительно с политической точки зрения, непрозрачным способом,

– сказала министр информации Ашвини Вайшнау.

Такое объявление было сделано в преддверии предстоящих выборов в штате Бихар, где правящая партия премьер-министра Нарендры Моди будет бороться за сохранение власти. Последняя перепись населения, проведенная в 2011 году, включала кастовые данные, однако ее результаты так и не были опубликованы из-за сомнений относительно их точности.



Индия проведет национальную перепись населения с вопросом о кастах / Фото Unsplash

В то же время оппозиционная партия во главе с Рахулом Ганди призывает к проведению всесторонней социально-экономической переписи каст. Кроме того, партия выступает за внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить действующее 50% ограничение на резервации для низших каст.

Какие касты существуют в Индии

Самая высокая каста – брахманы . Это священники, учителя, ученые.

. Это священники, учителя, ученые. Вторая по значению – кшатрии . Это военные, политики, госслужащие.

. Это военные, политики, госслужащие. Средний класс – вайшьи . Это продавцы, фермеры, ремесленники.

. Это продавцы, фермеры, ремесленники. Низшая каста – шудры . Это рабочие физически труда, слуги.

. Это рабочие физически труда, слуги. Также есть далиты, которые не входят ни в одну из каст. Исторически эти люди подвергались дискриминации, выполняли "нечистую" работу.

Аналитики выражают беспокойство, что имеющиеся квоты, которые основываются на устаревших данных, вскоре будут пересмотрены. И новые цифры могут отразить большее количество лиц, принадлежащих к низшим кастам, что может привести к требованиям увеличить квоты.

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