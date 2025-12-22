Сокращение выплат и новые правила въезда: что изменилось для украинцев за рубежом в 2025 году

В 2025 году для украинцев, живущих или планирующих переезд за границу, произошло несколько важных изменений в политике, правилах проживания, социальной поддержке и пересечении границы.

Что именно изменилось в 2025 году для украинцев за рубежом – расскажет 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Какие изменения произошли в 2025 году?

Продление временной защиты в ЕС до 2027 года

Европейская комиссия в июне 2025 года предложила продлить режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года во всех странах ЕС, чтобы обеспечить стабильность для тех, кто вынужденно проживает за рубежом. Это дает возможность оставаться, работать, учиться и получать медицинские услуги на тех же условиях, что и в 2024 – 2025 годах.

Новые требования по проживанию беженцев в Польше

С 1 ноября 2025 года в Польше вступили в силу изменения, которые существенно повлияли на условия проживания украинских беженцев. Как объясняет портал Stowarzyszenie Interwencji Prawnej важнейшие нововведения касаются временного размещения, социальной поддержки и доступа к жилью.

Бесплатное проживание в пунктах временного размещения

Ранее большинство украинцев могло рассчитывать на бесплатное пребывание в специальных пунктах временного размещения (центры для беженцев, общежития, санатории). Отныне эти льготы прекращаются для большинства лиц, и бесплатное жилье предоставляется только для категорий, которые признаются наиболее уязвимыми:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

беременные и одинокие матери с детьми;

лица, которые нуждаются в медицинской помощи.

Все остальные украинцы, которые не попадают в эти категории, должны искать жилье за свой счет или договариваться об аренде на рынке недвижимости.

Временная защита и разрешение на работу

Несмотря на сокращение поддержки в жилищном секторе, временная защита для украинцев остается в силе, а вместе с ним – разрешение на работу. Это означает, что украинцы могут легально работать в Польше и получать доходы, однако поддержка государства теперь привязана к выполнению определенных условий:

регистрация по месту жительства;

подтверждение занятости или поиска работы;

участие в программах интеграции (курсы польского языка, обучение профессиональным навыкам).



Новые требования по проживанию беженцев в Польше / Фото Unsplash

Сокращение социальных выплат в Германии

С 1 апреля 2025 года в Германии изменились правила социальной поддержки для украинцев, которые прибывают после этой даты. Ранее большинство новоприбывших могла рассчитывать на стандартную выплату Bürgergeld в полном размере, что покрывала базовые потребности в:

жилье;

питании;

бытовых расходах.

Отныне, как отмечает Deutsche Welle, эти выплаты уменьшаются, и новоприбывшие получают социальную помощь по общим правилам для искателей убежища, которая меньше той, что предназначалась для тех, кто приехал раньше.

Это означает, что украинцам, прибывающим после 1 апреля 2025 года, придется больше полагаться на личные доходы или поддержку семьи. Новые правила также предусматривают обязательное планирование бюджета и поиск работы, ведь государственная помощь теперь ограничена и не покрывает всех предыдущих расходов.

Для тех, кто прибыл в Германию раньше, старые условия остаются в силе, что создает разницу в уровне социальной поддержки между различными группами украинских беженцев.

Изменения в правилах социальной помощи для беженцев в Европе

В ряде европейских стран изменена структура социальных выплат для украинских беженцев с 1 января 2025 года:

единовременное пособие в кризисных случаях составляет 377 евро для взрослого и 264 евро для ребенка;

ежемесячная помощь установлена на уровне 137 евро для первого лица и 96 евро для других членов домохозяйства.

В Латвии, например, продлили бесплатный проезд до конца года.



В Литве продлили бесплатный проезд для украинцев / Фото Unsplash

Новые правила пересечения границы в ЕС – автовалидация и ЕЕЅ

С октября 2025 года ЕС начал внедрять систему Entry/Exit System (EES) – автоматизированную систему регистрации для всех, кто пересекает внешнюю границу Шенгена. Это заменяет традиционные штампы в паспортах и шире применяется для контроля сроков пребывания.

Разрешение мужчинам 18 – 22 лет выезжать за границу

В 2025 году правительство Украины официально расширило возможности выезда за границу для граждан мужского пола в возрасте 18 – 22 лет, которые ранее подпадали под ограничения из-за мобилизационных правил. Это решение было принято с учетом гуманитарных причин и потребности во временной защите в странах Европейского союза.

Благодаря этому молодые мужчины получили возможность:

легально путешествовать,

работать,

учиться за границей без риска административных санкций.

Изменения привели к увеличению количества заявлений на получение временной защиты в ЕС, поскольку значительная часть украинцев молодого возраста воспользовалась этой возможностью для переезда в страны, где они могут получить жилье, медицинскую помощь и социальные выплаты.

Интересно! Ранее Государственная пограничная служба опровергла слухи о массовом выезде украинцев за границу. В октябре количество въездов и выездов было примерно равным, а в ноябре снова усилился поток на въезд; ожидается рост движения накануне зимних праздников.

Правила въезда в отдельные страны ЕС меняются

С сентября 2025 года ряд стран Европейского союза, в частности Латвия, ввела новые требования для всех иностранных граждан, пересекающих границу. Теперь перед поездкой обязательно нужно заполнить онлайн-анкету, в которой указываются:

персональные данные;

информация о цели поездки;

план пребывания;

контактные данные.

Эта процедура направлена на повышение безопасности и эффективного контроля за пересечением границ, а также на облегчение проверки документов пограничниками.

Для украинских граждан, которые планируют путешествия в ЕС, это означает, что необходимо заранее готовить все документы и тщательно планировать поездку.

Что все эти изменения означают для украинцев за рубежом в 2025 году?